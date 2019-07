Nåløyet er trangt for å få en fast plass på PGA-touren, golfens øverste nivå.

Det er dette nåløyet Viktor Hovland (21) nå prøver å presse seg gjennom, men det blir ikke lett for nordmannen.

Slik kan Hovland få en billett til PGA-touren neste år:

Havne blant de 125 beste på PGA Tourens FedEx Cup

Være blant nummer 126 og 200 på FedEx Cup-listen og dermed spille seg inn via Korn Ferry Tour Finals. Der får de 25 beste spillerne PGA-billett.

Vinne en turnering. Da får man ikke bare ett, men to år på PGA-touren

– Et press

Problemet for Hovland er at poengene man spiller inn i PGA-turneringer som amatør, ikke blir tellende. Derfor er det kun poengene 21-åringen har samlet etter US Open som blir stående.

Ifølge Sean Martin i pgatour.com står Hovland på 62 poeng og trenger rundt 80 poeng for å karre seg til en topp 200-plass.

– Det er et press, selvfølgelig. For jeg har ikke et helt år på å prestere. Er jeg utpå her et år, så liker jeg sjansene mine. Men når man har et visst antall turneringer, må man prestere med en gang. Da blir det mer press. Jeg prøver ikke å tenke på det, sier Hovland til TV 2.

Hovland skal nå spille ferdig turneringen i Minnesota, som pågår i helgen, før han tar turen til Illinois neste uke. Deretter venter to uker ferie før han bruker den siste av de sju invitasjonen han har til å spille Wyndham Championship i 1. - 4. august.

Deretter venter sluttspillet i FedEX Cup, men det er ikke Hovland med med mindre han vinner en av de resterende turneringene.

– Jeg prøver å spille så mange poeng som jeg kan, sier Hovland.

– Jeg har en plan A, en plan B, en plan C. Det kommer an på hvordan jeg spiller.

– Hva er mest sannsynlig?

– Jeg vil si at det er mest sannsynlig at jeg spiller Korn Ferry Finals, sier Hovland.

Blir ikke skuffet

Dersom Hovland ikke skulle lykkes med "Plan PGA" nå, må han ta turen ut på nivået under for å spille seg til en fast plass i 2021. Blir det en realitet, vil likevel ikke oslogutten blir skuffet.

– Jeg starter med fem turneringer. Det er ikke veldig mange som har klart det på sju eller færre. Det er en håndfull spillere som har gjort det. Justin Thomas og mange andre har spilt ett år på web.com (nå Korn Ferry Tour) først og så tatt seg opp og blitt verdensspillere. Det er ikke noen skuffelse det, sier Hovland.