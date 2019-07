Den amerikanske rapperen Rakim Mayers (30), best kjent som A$AP Rocky, ble natt til onsdag pågrepet i Stockholm grunnet en voldshendelse.

Fredag ettermiddag skriver svenske medier at artisten varetektsfengsles i to uker.

Varetekstfengslingen er av en normal grad hvor besøk er tillatt, skriver det svenske Aftonbladet som var til stede under fengslingsmøte i Stockholm tingrett.

Avlyser konserter

Påtalemyndighetene begjærte at artisten skulle varetektsfengsles i to uker, som betyr at rapperens turne avlyses på ubestemt tid.

Dette fikk påtalemyndighetene medhold i, skriver det svenske nettstedet.

– Det er en utrolig vanskelig situasjon, sa hans advokat Henrik Olsson Lilja til det svenske nyhetsbyrået TT tidligere torsdag.

Festivaler i Polen, Norge, Irland og England har blitt berørt av fengslingen.



Grov vold

Totalt fire personer har blitt pågrepet etter voldshendelsen. Alle var mistenkt for kroppskrenkelse, tre av dem av grov sort.

Den fjerde er en livvakt, som ble løslatt onsdag kveld. Anklagene mot ham er falt bort.

– Det er et moment som gjør denne saken svært interessant fordi det foreligger en provokasjon, ettersom offeret fulgte etter artisten og hans følge. Men jeg er av den oppfatningen at det finnes bevis for grov mishandling ettersom det er flere personer som gyver løs på en annen som allerede ligger nede, sier Fredrik Karlsson fra de svenske påtalemyndighetene til Aftonbladet.

Voldshendelsen endte med at offeret ble etterlatt bevisstløs på stedet, og senere blitt brakt til sykehuset med flere synlige sårskader som måtte bli sydd sammen.