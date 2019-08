Tidligere i år var hele blogg-Norge samlet for å feire seg selv under Vixen Influencer Awards.

Kjæresteparet Martine Lunde (23) og Aleksander Sæterstøl (23) var selvsagt til stede under prisutdelingen.

I en ny episode av dokuserien Bloggerne røper paret at ikke alt gikk som planlagt under kjendisfesten.

Sæterstøl drakk nemlig litt for mye alkohol før han ankom den røde løperen.

– Jeg visste ikke hva Vixen var, så jeg ble litt for full. Jeg hater å se meg selv full, sier han til TV 2.

Se videoklippet fra Bloggerne øverst i saken.

Gruer seg

Da TV 2 møtte Sæterstøl under en pressedag for Bloggerne i juni, kunne han fortelle at han gruer seg til å se episoden fra kjendisfesten på TV.

– Det var på vinteren, jeg var ikke så brun og jeg hadde drukket noe rød drikke. Det så helt sykt ut, så det har jeg ikke så veldig lyst til å se på TV, sier han.

– Det så ut som du hadde leppestift rundt hele munnen, siden jeg hadde på meg rød leppestift og hadde kysset deg. Men det var ikke så ille – det var bare morsomt, sier Lunde.

Annerledes enn Paradise Hotel

Dette er ikke første gang influenceren og TV-profilen får se seg selv full på TV. Han ble nemlig først kjent for det norske folk da han deltok i realityserien Paradise Hotel for to år siden.

– På Paradise var jeg kun 20 år, men nå har jeg blitt voksen. Jeg er en voksen mann nå, og jeg begynner å få viker og skjegg, sier Sæterstøl.

– Inne på Paradise er det kameraer i taket, så man legger ikke så godt merke til det. Når man er full der, så tenker man ikke over det. I Bloggerne går man med et kamerateam etter seg, og da er det litt annerledes. Da må man ta seg sammen litt, sier Lunde.

Kjæresteparet er denne høsten med i sin andre sesong av TV 2-dokuserien Bloggerne.

De ble begge ble kjent gjennom realityserien Paradise Hotel for to år siden, og for ett år siden konkurrerte de mot hverandre i Skal vi danse.

Angrer ikke

Selv om Sæterstøl gruer seg til å se episoden på TV, anger han ikke på hendelsen.

– Jeg kan angre på ting, men det er sjeldent jeg orker å bry meg lenge om det. Det får bare komme på TV, så får folk ta det slik de vil, sier han.

– Jeg driter i hva familien min tenker. De er der for meg uansett, regner jeg med, legger han til.

Se Bloggerne på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo.