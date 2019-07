Jaguar XJ har i flere tiår vært en av verdens mest eksklusive bilmodeller.

Direktørbilen med kattelogoen i grillen kom i sin siste generasjon i 2009. Da gikk designet helt nye veier, sammenlignet med forgjengerne.

Her valgte Jaguar en moderne og ganske dristig løsning. Noen av puritanerne var skeptisk i starten, men salgstall på over 120.000 eksemplarer blir regnet som svært bra for en bil som denne.

Ti år er lenge for en bilmodell. XJ fikk en større oppgradering i 2015, men i sommer er det slutt for denne modellen, produksjonen avsluttes ved fabrikken i Castle Bromwich i England.

Gjenbruke fra I-Pace

Overraskende nok har ikke Jaguar noen arvtaker klar. Det har imidlertid lenge blitt spekulert i at neste XJ skal bli en elbil, og nå blir det bekreftet av bransje-nettstedet Automotive News.

De skriver at en helt ny og elektrisk XJ skal gå i produksjon neste år.

Da kommer Jaguar helt sikkert til å gjenbruke mye av teknologien som finnes i dagens I-Pace. Den kom på markedet i fjor og er den første elbilen fra Jaguar Land Rover-konsernet.

Luksus for deg som tør å skille deg ut

Dagens generasjon XJ var et kraftig brudd med designtradisjonene for denne modellen.

Investere store beløp

Det er grunn til å vente at en ny XJ blir enda mer eksklusiv og påkostet enn dagens modell. Det blir stadig flere rike mennesker i verden. Mange av dem etterspør noe som virkelig skiller seg ut og synes de tradisjonelle premiummerkene blir for alminnelige.

De siste årene har det kommet en rekke nye luksus-SUVer ut på markedet. Jaguar håper at XJ skal kunne fungere som et alternativ til disse, men samtidig bli oppfattet som like eksklusiv.

I-Pace produseres i dag utenfor Jaguar Land Rovers egne fabrikker, den bygges i Østerrike. Men konsernet skal nå investere betydelige beløp i å gjøre fabriken i Castle Bomwich klar for elbilproduksjon.

Les om Jaguar i vår store bruktbilguide her

Jaguar XJ blir den første elbilen i luksusklassen når den kommer til neste år.

Salgsøkning i Norge?

Dette skal starte med nye XJ, etter den skal det komme flere nye elbiler. Det er allerede kjent at Jaguar planlegger en elektrisk SUV hakket under I-Pace. Mest sannsynlig er den neste bil ut etter XJ.

Når den kommer, blir nye XJ med god margin verdens mest eksklusive elbil. I tillegg til høy luksusfaktor og alt konsernet kan fremvise av teknologi og utstyr (det er ikke rent lite), blir det også forventet at bilen kommer med svært god rekkevidde. Å gå tom for strøm er neppe noe denne kjøpegruppen ønsker å bekymre seg for.

Tradisjonelt har salget av Jaguar XJ vært svært begrenset i Norge. Det kan endre seg nå. Uten moms og uten avgifter, får den et solid fortrinn sammenlignet med øvrige luksusbiler i markedet. Dermed ligger det nok også an til kraftig økning i salget her hjemme.

Brukt XJ: Her får du virkelig mye luksusbil for pengene

Se video: Her viser Jaguar oss et glimt av fremtiden