Så langt har om lag 20 nordmenn bestilt det som er en av verdens råeste og raskeste SUV-er. Den er italiensk og heter Lamborghini Urus.

Startprisen hjemme i Norge er rundt tre millioner kroner, og de første bilene har allerede vært en stund ute på norske veier.

Samtidig er langt i fra alle eksemplarene utlevert. I følge offentlige registre, er milliardær Gustav M. Witzøe en av de første i Norge som har sikret seg et eksemplar.

Det er DN som først meldte dette.

– Utrolig gøy

At 26-åringen fra Frøya i Trøndelag er godt over snittet bilinteressert, bør det derfor ikke være noen tvil om.

Witzøe er for øvrig arving til halvparten av aksjene i lakseselskapet Salmar, som hans far Gustav Witzøe startet opp. 26-åringen er også kåret til verdens rikeste under 30 år av magasinet Forbes.

Selv om bilen er sort, blir aldri en Urus å regne som diskré. Foto: Lysholm Bil

Det er et par uker siden Lysholm Bil i Trondheim la ut bilder av den ferske Urusen – som nylig har blitt overlevert.

Til Broom forteller daglig leder, Anders Olaus Lysholm, at han ikke vil kommentere hvem som har kjøpt bilen.

Witzøe var registrert med en skattbar formue på 11 milliarder kroner i 2016. Foto: Scanpix

Men i følge offentlige registre, skal det altså være snakk om Witzøe.

Anders kan imidlertid fortelle at bilen er en opplevelse å kjøre.

– Det er utrolig gøy å kunne levere en slik bil. Det finnes knapt ord som beskriver den. Jeg har kjørt mye gromt, men har aldri opplevd noe som kan måle seg med denne, forteller Lysholm, til Broom.

Arne fra Molde eier biler for 400 millioner

Selger gamlebilen

Samtidig som Witzøe har kjøpt seg helt ny Lamborghini, selger 26-åringen gamlebilen. Det er en 2016-modell Audi R8 V10 Plus. Ikke akkurat noen sinke, det heller.

Tvert i mot er bilen fra Ingolstadt raskere enn italieneren. Med 10 sylindere 5 liter, og 610 hk, sparker den 0-100 km/t på lynraske 3,2 sekunder. Altså fire hundredeler kjappere enn Lamborghinien.

Bilen koster rundt 2,5 millioner ny, men ligger nå til salgs i bruktmarkedet for 1,6 millioner. Selv om Audien yter noe mer, har den langt i fra like god plass som Urusen, som er en fullvoksen SUV – med plass til fem.

Audi R8 V10 Plus har nylig kommet i ny utgave. Dette er prefacelift-modellen fra 2016.

Broom tester Audi R8 V10 Plus: – Noe av det råeste jeg har kjørt!

Verdens nest raskeste

Lamborghini Urus er enkelt og greit en av de heftigste SUV-ene det er mulig å oppdrive i dag. Under panseret sitter en råsterk V8-er på fire liter. Den yter vanvittige 650 hk og 850 Nm. Det er nok til at sprinten fra 0-100 km/t klokkes inn på 3,6 sekunder.

Toppfarten er det heller ingenting å utsette på. Her stopper ikke speedometeret før 305 km/t – noe som gjør Urus til verdens nest raskeste SUV. Bilen er kun slått av Bentley Bentayga Speed, som kjører symbolske 1 km/t fortere.

I Norge er startprisen på Lamborghini Urus rundt tre millioner kroner, men med tilstrekkelig utstyr nærmer den seg fort fire.

Bilen veier godt over 2 tonn, men klarer likevel 0-200 km/t på imponerende 12,8 sekunder. Foto: Lysholm Bil

Dette er nye Bentley Bentayga Speed

Solgte tre på én uke

Helt siden lanseringen av Urus for et drøyt år siden, har interessen i Norge vært stor, relativt sett. Det er ikke lenge siden Broom kunne melde at bilforhandleren Autoxo solgte tre eksemplarer på én uke.

– Vi ser at det er en modell som treffer godt i det norske markedet. Urus er en fantastisk bil, som kombinerer SUV-egenskaper med et mildt sagt sportslig DNA. Siden lanseringen har interessen dalt noe, men vi regner fortsatt med å selge en til to biler i måneden, fortalte Olav Medhus som leder Autoxo.

Her kan du lese mer om Lamborghini Urus-salget i Norge.

Luksusbilen for deg som vil ha både i pose og sekk

Se vårt møte Urus på norske veier her: