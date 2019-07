Verden går framover, det er ingen tvil om det. På flere områder går det også fortere enn noen gang.

Det er for lengst slutt på skrivemaskin, telefax og personsøker. Mobiltelefon og mail er det nye. Eller skal vi si var.

For nå er snart ikke dette gangbart lengre heller ...

Bilmerket Tesla er ikke akkurat de som har bidratt til å bremse framskrittene. Snarere tvert i mot. De er langt fremme i skoene ...

Nå lanserer Tesla en helt nye måte å bestille service og reparasjoner til bilene sine på. Nå skal dette bestilles via en app. Ulike apper har vi jo hatt en stund, men, nok en gang strekker Tesla framtids-strikken ytterligere.

Du MÅ faktisk ha Tesla-app for å få bestilt service. Å gjøre dette via e-post eller telefon er det helt slutt på.

App gir bedre oversikt

– Fra nå av har Tesla-appen blitt hovedkanal for bestilling av service. Denne endringen har vi gjort for å gi kundene våre en direkte, enkel og fleksibel måte å bestille service, og for å gi bedre informasjon mens bilen er inne til reparasjon.

Det forteller Even Sandvold Roland, som er Senior Communications Manager hos Tesla i Norge.

Han legger til:

Fra hovedmenyen til Teslas nye service-app. Vi opplever den som intuitiv og enkel i bruk.

– Med bestilling av service i appen får kunden full oversikt over når første ledige time er på servicesentere i nærheten, og kan dermed velge basert på om man ønsker time raskt, eller om det er viktigere å ha kortest mulig reisevei for å komme til oss. Kunden får deretter se servicebookingen i appen, og det er lett å legge til flere opplysninger i forkant av besøket. Og mens bilen er inne til reparasjon kan vi mer fortløpende informere kunden om status via appen og/eller tekstmeldinger.

Appen, som er knyttet opp mot kundens bil, er intuitiv og enkel i bruk. Ett av valgene heter "schedule service", man trykker på denne og kommer inn på en meny med en del punkter. Her velger man ett eller flere av de aktuelle, for eksempel service om man har behov for det, eller om man har feil på bremsene "bremser", så kan man legge inn en kort fritekst for å beskrive feilen ytterligere.

To ting er ekstra viktig for de som kjøper bruktbil i sommer

Even Sandvold Roland og Nora Wisløff Egenæs hos Tesla Norge forteller at den nye app-funksjonen har blitt godt mottatt av kundene.

– Godt mottatt

Så sender man det hele til Tesla, som går gjennom bestillingen til forhandleren man selv velger. Man velger også selv tidspunkt som passer i en kalender som viser ledig tid.

Er servicesentret i tvil om noe vedrørende bestillingen eller har behov for ytterligere opplysninger, for eksempel for å få bestilt opp deler, tar de kontakt.

– Vi opplever at overgangen til servicebooking via app har blitt veldig godt tatt i mot. Appen er en raskere og enklere måte å booke service enn via telefon, og gjør det enklere å oppdage alternative løsninger, for eksempel en tidligere ledig time ved et annet servicesenter, sier Roland videre.

Appen gir deg oversikt og dermed valgmuligheter til å velge det servicesenteret som passer best, enten geografisk, eller etter ledig kapasitet.

Det finnes etterhvert flere bilmerker med ulike app-løsninger, men igjen er Tesla ett skritt foran de andre.

Bråstopp for nye elbiler til Norge

Tesla først

– Så vidt vi vet er Tesla de eneste som har booking av service direkte i samme app som bilen styres i. For oss er dette en naturlig utvikling, ettersom vi allerede har en app som gir kundene god tilgang på ulike funksjoner i bilen, sier Roland helt til slutt.

Tesla har vokst fort i Norge og har tidvis fått en del kritikk for lang ventetid på verkstedtjenester og lang ventetid på telefon.

Den nye appen er ett av flere grep Tesla nå har tatt for å få ned ventetiden og for å gjøre det hele enklere og mer brukervennlig for kundene sine.



Les også: Tesla hadde ekstrem ventetid – nå tar de grep

Video: Slik gikk det når Tesla Model 3 ble kollisjonstestet