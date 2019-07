Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei! Jeg har en Skoda Octavia TDI som plutselig mistet all piffen i motoren.

Fikk en lampe på dashbordet som indikerer kontroll av motorelektronikk og har mistet nesten all motorkraften.

Har du noen ide om hva det kan være og er det noe jeg kan se på selv? Jeg drar på ferie om bare et par uker. Nå er jeg redd den går i vasken og jeg kjenner at jeg blir litt stressa.

Benny svarer:

Heisan!

Ja, jeg har full forståelse for at dette kan passe litt dårlig midt på sommeren, når ferien står for døren. Men pust med magen og tenk klart og konkret, så går dette i orden.

Det at en dieselmotor plutselig mister trekkraften kan ha flere forskjellige årsaker. Som oftest er det også ganske enkelt å finne feilen, slik at ikke unødig mye tid går bort til vanskelig feilsøking.

Det at motorlampa lyser tyder også på at bilen har lagret en eller flere feilkoder her, som også kan være til stor nytte under feilsøkingen og gjøre denne enklere.

Flere mulige årsaker

Jeg vet jo, naturlig nok, ikke hva som er feil med bilen din uten å ha sett på den. Men det er nærliggende å tenke at dette kan skyldes enten turbohavari, partikkelfilter som er i ferd med å tette seg eller feil på EGR-eksosrensesystemet, som noen alternativer. Men det kan også være andre ting, for eksempel feil på noen sensorer, enten for turtall eller temperatur – eller andre elektronikkfeil, som har gjort at bilen din har gått i nødmodus.

Bruk verksted

Med mindre du er bilkyndig selv, er nok dette noe du bør få et verksted til å se på for deg. Noen av feilene jeg skisserer er relativt dyre, slik som turbo og partikkelfilter, men det er ofte delene som koster penger. Selve jobben med å bytte tar heldigvis ikke så lang tid vanligvis. Én dags jobb og du har trolig bilen tilbake.

Det bør absolutt være håp om å få bilen på veien igjen før ferieturen. Du må bare få kastet deg rundt å få bestilt en verkstedtime så fort som mulig.

Ønsker jeg deg lykke til med både bil og ferie. Håper det er feriepenger igjen også etter at du har hatt bilen på verksted!

