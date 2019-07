Prins Harry (34) og hertuginne Meghan (37) ble i vår foreldre til en liten gutt.

Sønnen, som ble kalt «Baby Sussex» før navnet Archie Harrison Mountbatten-Windsor ble offentliggjort, er snart to måneder gammel.

Overrasket fansen

For tiden pågår en av verdens største tennisturneringer, Wimbledon, i London.

Til alles store overraskelse dukket hertuginnen opp for å støtte sin gode venn og tennisspiller Serena Williams, skriver det britiske nettstedet The Mirror.

Den nybakte mammaen tilbrakte torsdagen på tennistribunen med to gamle venner fra universitet, Genevieve Hillis and Lindsay Roth. Hertuginnen var forlover i sistnevntes bryllup.

Dette var første gang hertuginnen viste seg offentlig alene etter fødselen.

Hyllest

I et avslappet antrekk iført hatt og solbriller fra «FINLAY London Henrietta» hadde hun en liten detalj rundt halsen, nemlig et gullkjede med bokstaven «A» for sønnen Archie.

Dette var en åpenbart en hyllest til hennes førstefødte, slår nettstedet ETonline fast.

Den lille detaljen vekker oppsikt i både britiske og amerikanske medier. «En bedårende hyllest til sønnen», skriver The Mirror, mens ukebladet Hello kaller det en «søt gest».

Amerikanske US Magazine skriver at Meghan ville vise at hun «tenkte på lille Archie».

Nettsider som The Huffington Post og Yahoo Style har allerede skrevet artikler om hvor man kan få kjøpt et lignende bokstav-smykke.

A: På gullkjede rundt halsen til Meghan kan man se bokstaven «A» i anhenget. Foto: Stella Pictures

Privat dåp

Lørdag 6. juli, to måneder etter fødselen, skal Archie døpes i en liten seremoni utført av erkebiskopen av Canterbury i St George`s Chapel i Windsor Castle, kommer det frem i en pressemelding fra Buckingham Palace.

Dette er det samme stedet paret giftet seg og Prins Harry ble døpt i 1984.

Men hvem Archie får som gudmor og gudfar er enda ikke kjent.

«Gudfaren og gudmoren ønsker å være private», står det i pressemeldingen fra Buckingham Palace.

I juni meldte flere britiske medier, deriblant Daily Express, at dronningen ikke vil være tilstede under den kongelige dåpen, på grunn av andre forpliktelser.

Idylliske omgivelser

Det kongelige paret har flyttet inn i det historiske Frogmore Cottage, sør for Windsor Castle i Berkshire i England.

I det britiske Daily Express hevder den kongelige korrespondenten, Juliet Rieden, at paret ønsket et sted for seg selv, som visstnok skal være grunnen til at de flyttet ut av Kensington Palace.

– Der kan de vokse og gro, sier hun til nettstedet.

«Prins Harry og Meghan gleder seg veldig til å ha et tilnærmet normalt liv, mest mulig unna det offentlige søkelyset, i motsetning av oppveksten til sønnens far prins Harry», sier den kongelige eksperten Katie Nicholl til det amerikanske nettstedet ETonline.