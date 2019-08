Har tatt et drastisk valg for å unngå utroskapsrykter

– Slike ting er greit å vite på forhånd, fordi meldingene kommer jo. Da er det bedre at han sier ifra først og at jeg er klar over det, enn at jeg skal tenke at han er sammen med en annen jente, sier hun.

– Jeg skjønner jo at han ikke har stått og råklint med kusinen sin utenfor et utested, så folk er bare ute etter å ødelegge. De sender en melding til meg og legger på litt ekstra, sier Lunde.

Til tross for ryktespredningen, påpeker bloggeren at hun trives med kjendistilværelsen.

– Det har vært tider hvor det har vært vanskelig, men det har sine fordeler og sine ulemper å leve dette livet. For det meste er jeg et sted midt i mellom. Jeg er fornøyd slik livet er nå, sier hun.

Derfor er hun på Jodel

Én ting hun derimot ikke er fornøyd med, er diskusjonene om influencere og andre kjendiser på appen Jodel.

– Jodel er en forferdelig app, og den burde vært lagt ned, sier paret samstemt.

– Det er så mye i media om mobbing og kropsress, men likevel er den største mobbeappen oppe og går, og der folk kan skrive anonym dritt om folk, legger Lunde til.

Bloggeren er av og til selv aktiv på appen, og flere ganger har hun svart på spørsmål fra brukerne. Samtidig har hun publisert bilder av seg selv, for å vise at det virkelig er henne bak de anonyme kommentarene.

– Jeg er på Jodel selv, men det er fordi jeg uansett får tilsendt ting som skrives om meg. Da vil jeg heller titte innom selv, og hvis det står et stygt rykte om meg der, så svarer jeg. Jeg orker ikke at folk skal diskutere ting som absolutt ikke stemmer. Da er det bedre at jeg avkrefter det med en gang, sier hun.

PÅ TV-SKJERMEN: Martine Lunde er klar for sin andre Bloggerne-sesong til høsten. Her er hun fotografert på pressedagen i juni. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun ber folk om å tenke seg om før de skriver noe anonymt på Jodel, siden det kan være sårende å lese om seg selv.

– Når man er en del av kjendisverdenen, så må man godta det på en måte, selv om det er trist. Man bør ikke godta at folk skriver stygt om ditt utseende og det du gjør. Det kan ingen mennesker noensinne bli vant til, så det er trist at vi som lever dette livet må tvinge oss selv til å bli vant til det. Egentlig skal det ikke være slik, sier hun.

Ny Bloggerne-sesong

Denne høsten er dokuserien Bloggerne tilbake med sin ellevte sesong på TV 2. Her blir Lunde og Sæterstøl å se på TV-skjermen sammen med Anniken Jørgensen (22), Caroline Berg Eriksen (32), Julianne Nygård (29), Linnéa Myhre (29) og Sofie Caroline Nilsen (24).

– I denne sesongen er det leilighetskjøp for oss begge to, man får se mer av flyskrekken til Aleksander og man følger meg når jeg tar lappen, beskriver Lunde.

Ellevte sesong av Bloggerne har premiere på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo mandag 5. august.

