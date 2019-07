Hovland til TV 2: – Jeg er egentlig introvert

Hollis Cavner, direktør for PGA-turneringen 3M Open i Minnesota, gjentar akkurat det. Han er imponert over Hovland, som han mener har hele pakken og «stjerne skrevet over hele ham».

– Selv under førsteåret på college kunne man se at han kom til å bli en superstjerne i collegegolfen. Det kommer til å føres videre til PGA-touren. Det vil ikke overraske meg om han vinner en turnering. Det kommer til å skje snart, ikke om noen år. Så god er han, sier Cavner til TV 2.

Viktor Hovland viser stolt frem Havemeyer Trophy etter å ha vunnet US Amateur i august i fjor. Foto: Eric Risberg

Vil ikke kaste bort pengene

I praten med Hovland er det lett å forstå at kjærligheten for golfen er stor. Det å kunne bli enda bedre, samtidig som man har det gøy, driver Hovland videre. At han så langt i den ferske proffkarrieren har spilt inn 1,3 millioner kroner mener han er surrealistisk.

– Det var en fin sjekk forrige uke, men jeg vet ikke hva jeg skal bruke de på. Jeg har alt jeg trenger. Men det er deilig å ha den sikkerheten. Man må bare passe på at alt går til de rette stedene og at jeg ikke kaster det bort, sier Hovland, som har måttet gjøre noen grep etter at amatørtilværelsen ble byttet ut med en mer profesjonell hverdag.

J. Lindeberg er allerede på plass som hovedsponsor, og Ping-køllene står trygt i bagen i de kommende tre og et halvt årene. Hovland har egne folk som jobber videre med nye med sponsoravtaler og praktiske utfordringer i hverdagen - som at caddyen får betalt som han skal.

Store pengeutbetalinger og oppmerksomhet er ikke noe Hovland lar seg affisere av.

– Jeg har bare lyst til å ha et sted å spille. Jobbsikkerhet. Jeg har lyst til å spille på PGA-touren og kjempe om seier hver eneste uke. Det er derfor jeg driver med dette. Gjør man det bra, så kommer det andre med det. Jeg føler at det nesten er mer distraksjoner enn at jeg går etter det, sier Hovland.

Starstruck av Tiger-møte

Men distraksjoner virker ikke å være noe Hovland har problemer med å parere. Med høye forventninger og mye oppmerksomhet har Hovland levert solid golf side om side ved verdensstjernene.

– Bare det å få lov til å spille med Rory (McIlroy) og bli gratulert for spillet ... Om jeg ser Tiger, så sier han hei og lykke til. Bare å tenke at jeg er i den situasjonen som jeg er i nå, og tenke fire år tilbake da jeg slo baller på Grønmo eller Drøbak alene i regnet på driving rangen ... Helhetlig er det ganske kult å tenke over, sier Hovland, som plutselig ble sittende i TV-studio med Tiger Woods etter US Open.

– Da var jeg ganske starstruck. Men jeg vil si at jeg har gjort det ganske bra jobb med å komme over den sperren. Det kommer ikke til å gå bra om du er starstruck med hver person du spiller med. Du må komme deg over det på et eller annet tidspunkt.

Det punktet virker Hovland å ha passert for lengst ...