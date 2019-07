– Bildene lar seg ikke viske ut

Etter 50 år med kald krig og våpenkappløp var det våren 1989 så vidt begynt å bli tøvær mellom øst og vest.

Men i Barentshavet pågikk fortsatt daglig en farlig katt- og muslek mellom ubåter og fly fra NATO-landene og Sovjetunionen.

– Alt gikk til helvete

7. april 1989 var atomubåten Komsomolets ute på hemmelig oppdrag like sør for Svalbard.

K-278, som den også ble kalt, var Nordflåtens nyeste og aller mest hemmelige tilskudd.

Den var stillegående og rask, og hadde dobbelt titanforsterket skrog. Dette gjorde den i stand til å dykke til enorme havdyp. Rekorden så langt var over 1000 meter, dypere enn noen vestlig ubåt kunne gå på den tiden.

Denne dagen gled den stille gjennom vannet 380 meter under havoverflaten, i det noe gikk fryktelig galt.

– Vi fikk en kortslutning. Det var for mye oksygen i lufta og dermed gikk alt til helvete, forteller det tidligere besetningsmedlemmet Aleksander Kozjanov til TV 2.

Mareritt i dypet

En brann i neddykket tilstand er ubåtfolks største mareritt. Men det var akkurat det som inntraff ombord på K-278 denne formiddagen.

Giftig røyk og flammer spredte seg raskt gjennom det 110 meter lange skroget. Kapteinen ga til slutt ordre om å gå til overflaten.

Aleksander og resten av mannskapet fikk ordre om å hoppe på sjøen.

Ingen hadde overlevelsesdrakter, og mannskapet på 69 hadde bare én enslig redningsflåte på deling. I vannet lå temperaturen på 3-4 grader. Det var iskaldt, forteller Aleksander Kozjanov.

– Jeg husker at kulden brant på huden. Jeg kunne ikke føle beina mine. Og jeg visste at så langt nord kunne man overleve maks 10-15 minutter i vannet.

OVERLEVDE: Aleksander var en av 27 som overlevde ubåtbrannen i Barentshavet Foto: Foto: Aage Aune

Desperat redningsinnsats

Mens ubåten langsomt begynte å synke, innså Aleksander at situasjonen var mer enn desperat. Den virket håpløs. Havaristedet rett sør for Bjørnøya lå 900 kilometer fra hjemmebasen på Kolahalvøya. Det ville ta 19 timer for redningsfartøyene å nå frem.

Det norske fastlandet var nærmere, men den russiske marineledelsen var for stolt til å be om hjelp derfra. Mannskapet på ubåten hadde ikke engang radioer som var i stand til å kommunisere med den vestlige redningstjenesten, forteller de overlevende.

Redningsflåten var alt for liten til å romme alle, og Aleksander måtte trå vannet mens han holdt seg fast i et tau på utsiden av flåten.

I lufta over seg hørte de plutselig lyden av et fly. Et norsk Orion overvåkingsfly hadde fanget opp at en sovjetisk ubåt var i trøbbel.