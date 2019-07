På få år har musikkprodusent Mikkel Christiansen eid flere drømmebiler enn de fleste av oss rekker gjennom et helt liv. Mange husker nok fortsatt den gangen duoen i Broiler kjøpte hver sin Audi R8.

Siden har Broiler-Mikkel eid en rekke andre heftige sportsbiler, deriblant McLaren 570 og flere Porsche-modeller.

I sommer er Mikkel i gang med flere nye bilprosjekter og skal dessuten tilbringe mye tid på veien.



Nå er han gjest i Brooms sommerprat:.

Hva gjør du i sommer?

– I sommer spiller jeg konserter, prøver å holde en treskute flytende og holder resten av dagene ledige for all slags moro!

Hva er best: Bilferie eller flyreise?

– Bilferie med god tid er helt klart min favoritt. Det er veldig befriende når man kan kjøre rundt og oppdage nye steder uten å følge noen timeplan.

Hvem tar du med deg på den perfekte bilturen?

– En jente som kan sette pris på noe så enkelt som en biltur.

Dette er en av Mikkel sine favorittbiler – en AC Cobra fra 1966.

Hva irriterer deg mest i trafikken?

– Jeg lar meg sjeldent vippe av pinnen i trafikken, men dårlig asfalt og umerkede hull kan få meg ganske hissig. Ellers er det akkurat passe plagsomt med folk som kjører sakte i venstrefila, men da bare tuter og blinker jeg som en villmann, så flytter de seg som regel.

På grunn av nye prosjekter ser Mikkel seg nødt til å selge grombilen. Prisantydning er over én million.

Synes du elbilene har for mange fordeler i Norge?

– Nei, det er jo fint at de får så mange goder når de i første omgang må pines med dårlig rekkevidde og hyppig lading. Personlig kommer jeg ikke til å kjøpe meg en el-bruksbil før det er helt vanlig med 1.500 kilometer rekkevidde.

...og hva med dieselbilene: Får de ufortjent mye pepper?

– Jeg har egentlig ikke fått med meg den pepperutdelingen, og er ikke nok interessert i å redde klimaet til at jeg burde uttale meg om det. Nå kjører jeg en BMW 525d stasjonsvogn, som jeg bruker til daglige ærend.

Hva synes du om bompengemotstanden i Norge?

– Jeg syns bom er en bra måte å samle inn penger til veiutbedring, så lenge pengene faktisk går til det. Skulle gjerne fått litt kortere kid-nummer på bomregningene da…

Hva tror du vil skje med bilene de neste ti årene?

– Jeg håper batteriutviklingen akselererer og gjør elbilene mer brukbare i et land som Norge, hvor vi bor så spredt. Jeg tror entusiastbilene og de ekte sportsbilene fortsetter å være rå, men er redd for at absolutt alle i segmentet under blir hybridbiler med lave slagvolum og pustehjelp på motorene.

Mikkel Christiansen forteller til Broom at han bruker nesten alle pengene sine på bil.

Hva er din beste bilopplevelse?

– Helt klart å finne igjen 911-en som ble stjålet.

Og akkurat det kan du lese mer om her.

Hvilken bil får vi aldri se i garasjen din?

– Mercedes-AMG GT 63. Den syns jeg er en designmessig skivebom, avslutter Mikkel.

Mikkel Christiansen (27) Jobber med: Musikkprodusent



Første bil: 1986 Mercedes 230E



Hva kjører du nå: 2006 Ford GT



Hva hører du på i bilen: Det som passer øyeblikket, men helst motorlyd og vinduene nede.



Drømmebil: McLaren 675LT i en deilig MSO-spec



