Det er ikke ofte norske friidrettsutøvere kan diktere hvordan de skal komme seg til start i Diamond League.

Men denne gangen ble det en eksklusiv ankomst på brødrene Ingebrigtsen. Arrangøren spanderte nemlig helikopter på brødreduoen som løper 1500 meter i kveld.

– Det ble en flott opplevelse for guttene i går. Helikopter i 1,5 timer over alpemassivet gjorde inntrykk, skriver pappa Gjert i en SMS til TV 2.

Tok bilen

Selv om guttene oppholder seg i Sveits, så er Lausanne helt i andre enden av alpelandet enn St. Moritz.

Men ikke hele teamet ble med på den spektakulære turen.

Gjert selv er kjent for å lide av en mild flyskrekk.

– Jeg kjører bil til Zurich og tog til Lausanne. Guttene får ikke helikopter på returen. Den må jeg stå for, forteller Gjert Ingebrigtsen.

FOTO: Instagram.com/jakobing

Det var rett før stevnet i Stanford forrige helg at guttene fikk tilbudet.

– Jeg sa til arrangørene at vi var usikker på om vi ville dra ned på stevnet fordi det ble for mange dager nede fra høyden.

Men da kom de tilbake og tilbød oss helikopter, sier Gjert.

– Forteller det litt om statusen til guttene dine rundt omkring i Europa?

– Det vet jeg ikke. Men arrangørene fortalte meg at de kunne cashe inn en tjeneste av noen, og at det derfor var greit for dem å tilby skyss med helikopter.

Henrik påmeldt

Opprinnelig var det bare Henrik Ingebrigtsen som var påmeldt i Lausanne i kveld, men 5000 meteren går uten eldstemann i teamet. Som TV 2 skrev forrige helg, så tar han pause fra løp fram til 20.juli.

Jakob Ingebrigtsen velger også å løpe 1500 meter i kveld, og ikke 5000 meter. Dermed har han fortsatt ikke greid kravet til VM på den lengste distansen.

– Jakob har flust av muligheter til å løpe 5000 meter. Det er mulig vi setter han i samme stevne som Henrik i Heusden. Vi får se. Både Henrik og Jakob er gode nok til å kjempe om å ta rekorden til Marius Bakken, mener Gjert Ingebrigtsen.