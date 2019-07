Reagerer på at folk må stå i busser som kjører på motorveien

Jernbanen er i sommer stengt mellom Skøyen og Drammen, mellom Oslo S og Rygge og mellom Oslo S og Mysen/Rakkestad på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Aftenposten har regnet seg fram til at 14.000 avganger blir innstilt.

Ståplass

Vy har satt opp buss for tog, men TV 2 har mottatt henvendelser fra togpassasjerer som reagerer på at de i rushtiden må stå på leddbusser som kjører på motorveien inn mot Oslo.

Også Trygg Trafikk reagerer.

– Krav og forskrifter er en ting, en annen ting er det man kan kalle moralsk forsvarlig. Vi har en nullvisjon, og da kan vi ikke gå tilbake til kvegvogn-tida, hvor folk bare stues inn i en buss som kjører av gårde i stor fart, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Ønsket 50-grense

Det er påbudt å bruke sikkerhetsbelte i busser der hvor det er montert. Passasjerer som lar være, risikerer å bli bøtelagt.

Men noen busser, typisk bybusser, har ikke montert sikkerhetsbelter. Trygg Trafikk har ønsket en fartsgrense på 50 km/t for slike busser på grunn av skadepotensialet ved en ulykke.

– Det gjelder ikke bare ved bråstopp, men særlig ved velt. Vi har sett dødsulykker der bussen har kjørt utfor veien og passasjerene har blitt kastet rundt, sier Johansen.

På Vys Facebookside har passasjerer stilt spørsmål rundt praksisen med å kjøre bybusser på motorveien. Svaret fra Vy er at de holder seg til regelverket.

Det samme svarer Vys pressesjef Åge-Christoffer Lundeby når TV 2 tar kontakt.

– Det skjer i Oslo hver eneste dag at bybusser kjører på motorveien. Vi følger alle trafikkregler og alle regler som gjelder for bussene, også ved buss for tog, sier Lundeby.

Fakta: Bussklasser Klasse I: Buss som har mer enn 45 prosent av plassene som ståplasser, såkalte bybusser. Klasse II: Buss som har opptil 45 prosent av plassene som ståplasser, såkalte forstadsbusser. Klasse III: Buss som er innrettet til spesielle formål. (Herunder turbilkjøring). Kilde: Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr.

Ikke nok bussen

I et intervju på Nyhetskanalen onsdag morgen sier Lundeby at de er klar over at det er lavere sikkerhet i såkalte klasse 1 og -2 busser. Men han understreker at de forholder seg til et regelverk, og bryter ingen lover. Det er tillatt å kjøre med ståplass-passasjerer.

– Hvis det er sånn at vi alle synes at regelverket er for dårlig, så må vi se på regelverket sammen med norske myndigheter.

Han legger til at per nå finnes det ikke nok klasse 3-busser i det norske markedet for å dekke Vys behov.

Seniorrådgiver i Trygg Trafikk Unni Knutli sier til Nyhetskanalen at det er viktig å understreke at hvis en leddbuss kjører i over 70 km i timen på en motorvei, så er det sjåføren som bryter loven – og ikke Vy.

