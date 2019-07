Når man setter seg godt til rette i sofaen for å få med seg ukens episode av sin foretrukne serie, ser man det støtt og stadig.

Mens man selv kanskje knekker seg en rute av sjokoladeplaten, tar ofte karakterene på skjermen seg en røyk. Og det ofte.

I andre sesong av Stranger Things, finner karakterene frem sigarettene hele 262 ganger. Tredje sesong kom denne uken, og også der er sigaretter å se.

Netflix har vist seg som verst i klassen på dette området de siste årene. I hver episode i Stranger Things er tobakk involvert på en eller annen måte.

Nye internregler

Netflix sier at røyking i serier som er rettet mot et yngre publikum kun vil bli tillatt hvis det er historisk dekning for det. I serier for et eldre publikum er strømmegigantens retningslinjer nå at det kun skal forekomme “hvis det er essensielt for visjonen til serieskaperen eller karakter-definerende”.

– Vi har stort fokus på at seriene vi viser skal kunne ha det uttrykket som serieskaperne vil vise. På en annen side så vet vi jo at røyking skader og at positiv portrettering av røyking i serie og film kan påvirke unge personer, sier en talsperson fra Netflix til Variety.

Netflix er versting

I et studie som tok for seg de mest populære seriene i 2016 og 2017 med seere i alderen 15-24 år, fordelt på på kringkastere og og kabeltv-selskaper ble røyking på skjermen undersøkt.

I 2019, når Truth Initiatives gjorde undersøkelser på hvor mange ganger røyken dukket opp i serier i løpet av 2017 var tallene slående. 866 ganger hadde sigaretter vært å se i Netflix-serier. Det var en tredobling fra fjoråret der 299 scener hadde vært med tobakk som rekvisitt.

I 2016 var røyk å se i Netflix-serier Stranger Things(182), Orange is the New Black(45) og House of Cards(41) og Making a Murder(20). Totalt over alle seriene som ble undersøkt ble tallet 299 scener med tobakk. Utvalget av seriene som var med i undersøkelsen ble valgt ut etter den nevnte undersøkelsen over de mest populære serien for folk i alderen 15-24 år.

I 2017 steg tallene ytterligere. da var Netflix oppe i 866 scener med tobakk i TV-ruta. På lineær-tv og kabel-tv var det totalt 343 scener med tobakk.

Mye røyking

De nye reglene kommer som følger av en undersøkelse som ble gjort av organisasjonen Truth Initiative. Undersøkelsen viste at i de nye Netflix-seriene som ble undersøkt er røyking oftere å se enn i seriene som er eldre.

I rapporten kommer det også frem at det er mer røyking i Netflix-serier enn i serier som går på lineær-tv. I Orange is the New Black, Stranger Things og House of Cards er røyking å se titt og ofte. Mye oftere enn i The Big Bang Theory og The Walking Dead som hovedsakelig har blitt vist på lineær-tv.