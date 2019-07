Den amerikanske skuespilleren Channing Tatum (39) tyr til juridiske midler for å beskytte sin familie.

Ifølge nettstedet E News skal en ukjent kvinne ha brutt seg inn i et av hans hjem og bodd der ulovlig i hele ti dager.

Kvinnen skal ha blitt oppdaget av ekskonen Jenna Dewans assistent, da hun stoppet innom for å hente posten.

Ifølge rettsdokumenter som E News har fått tilgang til, sier Tatum at han ikke kjenner kvinnen.

Politiet ankom kort tid etter og arresterte kvinnen. Hendelsen foregikk den 24. juni i år.

Vaskehjelp

Det er ikke første gang den kvinnelige forfølgeren oppsøker Tatum og hans familie.

I november 2018 skal kvinnen ha stått foran huset til skuespilleren i forsøk på å få et glimt av 39-åringen. Hun skal senere ha returnert med et personlig brev.

Da hun ble avhørt av politiet i forbindelse med det ulovlige oppholdet i huset i juni, skal hun ha forklart at hun fikk lov til å bo i huset, i bytte mot vaskehjelp og annen renhold. Tatum bor ikke i huset for tiden, siden det er under oppussing, ifølge E News.

Kvinnen ble fjernet fra stedet og «Magic Mike»-stjernen søkte om besøkforbud onsdag.

«Oppførselen til kvinnen er veldig forstyrrende, svært alarmerende og ikke minst irriterende for meg. Det å vite at et fremmed menneske har oppsøkt meg og min familie i fjor og nylig brøt seg inn i mitt hus, for å late som hun bor der, er ekstremt bekymringsfullt for meg og min families sikkerhet, og et emosjonelt ubehag», har Tatum skrevet ifølge rettsdokumentene.

Skuespilleren har ikke uttalt seg om saken i amerikanske medier.

Kjæreste med popstjerne

Skuespilleren ønsker beskyttelse for seg selv, ekskonen, datteren Everly Tatum og deres to personlige assistenter.

ifølge E!news tilbringer Tatum mye tid i Storbritannia for tiden, hvor kjæresten, den britiske popstjernen Jessie J, bor.

I anledning bursdagen til Jessie J la Tatum ut et rørende innlegg til kjæresten.

«Jeg ønsker deg beste dagen fylt med kjærlighet og lys. Du kom inn verden på denne dagen og satte fyr på den. Du har velsignet øynene våre, ørene våre, våre hjerter og våre liv. Tusen takk for at du er deg. Du er så utrolig unik. Gratulerer med dagen baby».

Nyhetens om deres romanse ble bekreftet i oktober 2018, april samme år gikk Tatum og ekskonen Dewan fra hverandre etter ni års ekteskap.