Dette er den giftigste fisken i Norge: – Det er betydelig vondere enn brennmanet

Onsdag advarte Folkehelseinstituttet mot Norges farligste fisk – fjesing.

Fisken blir kun 30 til 40 centimeter lang, men et stikk fører til intense smerter, hevelse, ubehag og i noen tilfeller senkomplikasjoner.

– Det er betydelig vondere enn å bli brent av brennmanet. De jeg kjenner som har blitt stukket sier det er veldig, veldig vondt, sier forsker ved havforskningsinstituttet Sigurd Heiberg Espeland.

– Smertefullt

Sett bort fra pigghå og havmus er fjesing den eneste giftige fisken vi har i Norge. Men sammenlignet med sine artsfrender, er fjesingens gift mye sterkere.

– Det skal være ganske smertefullt å bli stukket. Man kan få kaldsvette og skjelvinger blant annet. Og det er ikke over på 20 minutter, det tar tid, sier Espeland.

Fjesingen har en pigg både bakpå ryggen og på gjellelokkene. Forskeren kan fortelle at det ofte er fiskere som stikker seg på piggene hvis de får den på kroken, i tillegg til badeglade nordmenn.

– Den liker å ligge stille på sandbunnen der folk bader. Er du uheldig og tråkker på den, så får du i deg giften, sier Espeland.

Liker seg på stranden

Espeland forteller at de ikke har noen overvåkning av fjesing, så det er derfor vanskelig å vite akkurat hvor det befinner seg flest av fisken.

Han informerer midlertidig om at det er større sjanse for å bli stukket der det er mange badestrender og varmt i vannet.

– Den er litt som en flyndrefisk som liker å ligge i sanden og kikke seg rundt. Så Sørlandet, i Skagerakk og på Jæren er det nok en større fare ettersom det er mange strender der.

Ifølge Helsenorge sine hjemmesider lever fisken langs Norskekysten nord til Trondheimsfjorden.

– Havets skumleste

Det er giften dracotoxin som pumpes inn i såret fjesingen etterlater. I alvorlige tilfeller kan det oppstå hjerterytmeforstyrrelser, kramper og pusteproblemer. Ifølge Havforskningsinstituttet skal det også være rapportert om dødsfall, men disse er omdiskutert.

– Hvis man er veldig allergisk, så kan det nok være så farlig at du kan dø av det, sier Espeland.

I de aller fleste tilfeller vil man derimot opplevde hevelse og rødme rundt stikkstedet, i tillegg til smerter og generelt ubehag.

– Fjesingen går som havets skumleste i Norge, men det er fordi vi er så heldige at vi ikke har så mange skumle havdyr langs kysten, sier Espeland.

Flere stikk i juli

Marte Espeland er seniorrådgiver på avdeling for giftinformasjon på Folkehelseinsituttet. Hun kan fortelle at grunnen til at de publiserte innlegget på Facebook om fjesing, er fordi de ønsker å informere om sommeraktuelle forgiftninger.