Den profilerte artistmanageren og tidligere Idol-dommeren Gunnar Greve (37) venter barn med sin kjæreste Henny Stenshaug Pettersen (26).

Det skriver Se og Hør.

– Vi gleder oss enormt til å få en liten smårolling, sier Greve til ukebladet.

Dette blir hans tredje barn. Han har to barn fra før av med ekskonen Helene Ree. De var gift i fire år før de skilte seg i 2016.

De har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Greve fredag.

Jobbet sammen

De vordende foreldrene jobber i samme bransje. Pettersen var tidligere ansatt i Greve sitt managementselskap Mer Group.

Det var på Spellemannsprisen tidligere i år at stjernemanageren viste frem sin nye flamme. Kjæresteparet hadde imidlertid avslørt romansen via sosiale medier noen måneder før prisutdelingen.

Inntil da hadde de klart holde forholdet hemmelig i over halvannet år.

I mars fortalte Greve åpenhjertig at den nye kjæresten gjør han til en bedre mann. Pettersen sa at hun falt pladask for den profilerte bergenseren.

Hektiske dager i vente

Greve er blant annet manageren til DJ-en Alan Walker, som ble kåret til «Årets Spellemann» og rapperen Lars Vaular.

Bortsett fra en stjernespekket stall med artister, har muligens musikkprodusenten verdens lengste pendlerrute.

Til Bergens Tidende fortalte Greve at arbeidstiden er 14 dager i Norge og 14 dager i Kina.

For tiden styrer nemlig Greve et av Kinas største plateselskap. Ifølge Se og Hør, fikk han og Alan Walker den kinesiske forretningsmannen Ma Huateng (47) med seg på laget. Kineseren skal være god for over 400 milliarder norske kroner.