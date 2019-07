– Fire år til! Fire år til!

Donald Trumps tilhengere ga Donald Trump det Donald Trump ville ha. Tusenvis trosset den kvelende juli-heten og regnet, dro på seg sine røde MAGA-caper og dro til Lincoln-minnesmerket i Washington for å hylle den amerikanske presidenten.

De siste par ukene har han vært under hard kritikk, og blitt beskyldt for å ha forsøkt å flytte fokus over på seg selv på selveste uavhengighetsdagen. Trump ville ha en militærparade, og han fikk noe som lignet.

Kun på Fox

Militære kor og orkestre, sammen med ett og annet tordenskrall, utfylte lydbildet under presidentens tale som i all hovedsak var en historisk oppsummering av USAs storslagne militære historie. Fra tid til annen stanset han opp og fortalte de fremmøtte samt de som hadde benket seg foran TV-kanalen Fox News detaljer om hva slags fly eller helikoptre som var i luften over dem.

De andre store nettverkene sendte ikke presidentens tale direkte, men valgte å gjøre som de pleier, ved å sende enkelte utdrag i ettertid.

I motsetning til store deler av publikum som ropte om fire nye år for Trump, hadde presidenten og hans taleskrivere forstått at dette ikke kunne være valgkamp. Han holdt seg manuskriptet, og kom ikke med utfall i den ene eller den andre retningen. Men det er lett å forstå hva hans kritikere vil reagere på.

En samlende president

Hovedbudskapet, i tillegg til at USA er verdens mektigste nasjon, var at amerikanerne er «ett folk, skapt av en Gud».

Donald Trump ønsket alle landets borgere en riktig god 4. juli-feiring. Mange som har fulgt president Trumps taler vil ha vondt for å tro at dette kommer fra hjertet.

På sine valgkamparrangementer bruker han normalt svært mye tid på å snakke om «de andre»; demokratene. Med sin ordinære retorikk har han i høyeste grad bidratt til at USA er en splittet nasjon i dag. Én tale endrer neppe dette bildet for amerikanere flest.

«Vår nasjon har alltid handlet om å ære alle kvinner og menn som jobber innen politi- og rettsvesen», sa presidenten.

Den samme presidenten som har brukt svært mye av sin tid i Det hvite hus til å skjelle ut organisasjoner som FBI og deler av rettsvesenet som har viet interesse for hvordan Russland gikk til angrep på det amerikanske demokratiet og hjalp Trump med å vinne valget i 2016. Den samme presidenten som tror mer på Putin enn på CIA.



Heller ikke på dette feltet er troverdigheten hans høy.