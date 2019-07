Veien ligger åpen for Manchester United til å signere Harry Maguire fra Leicester dersom de er villige til å betale rundt 805 millioner kroner. Den prisen er for høy for byrival for City, som dermed virker å sakke akterut i kampen om midtstopperen, skriver 90min. Leicester har plukket ut Burnley-stopper James Tarkowski som erstatter dersom Maguire blir solgt, skriver Birmingham Mail.,

Inter sliter med å få på plass pengene til å finansiere kjøpet av Romelu Lukaku, skriver The Sun.

Express viser til spanske aviser som hevder at Atlético Madrid-spiller Saul Niguez pekes ut som erstatter for Paul Pogba dersom Manchester United kvitter seg med franskmannen.

Liverpool ønsker å sikre seg den nye Xabi Alonso. Ifølge Mirror er nemlig Real Madrids Dani Ceballos i kikkerten til Jürgen Kloppp.

Juventus har lagt inn et bud på 625 millioner kroner for Ajax-midtstopper Matthijs de Ligt. Men ifølge Daily Mail er det for lavt. De Ligt skal allerede være enig med Juventus om den personlige kontrakten.

Spanske Sport hevder at Arsenal er lystne på å hente Real Madrid-back Marcelo, som har gitt beskjed til klubben om at han ønsker seg bort.

Globo Esporte skriver at Arsenal har vært i kontakt med brasilianske Gremio for å forhøre seg om forsvarsspiller Walter Kannemann.

Arsenal nærmer seg også den talentfulle forsvarsspilleren William Saliba. Ifølge Football London blir Saliba lånt tilbake til St. Etienne ved en eventuell overgang til Arsenal.

BBC skriver at Marko Arnautovic er på vei til kinesisk fotball etter at West Ham trolig kommer til å takke ja på et bud på rundt 240 millioner kroner fra Shanghai SIPG. Arnautovic ga tidligere denne uken beskjed til West Ham at han ønsker seg bort.