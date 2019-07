Manchester City kunne torsdag presentere sin nyeste storsignering, midtbanespiller Rodrigo Hernández, fra Atlético Madrid.

23-åringen koster Manchester City hele 677 millioner kroner. Allerede på presentasjonen var Rodrigo offensiv – sendte samtidig et lite stikk i retning den rød delen av Manchester.

– Jeg elsker byen, jeg elsker Manchester. Den blir mer og mer blå, og etter hvert som laget vinner titler, vil det vokse. Det er derfor jeg er her, sier landslagsspilleren til Spania.

Siden Manchester United sist vant Premier League i 2012/13-sesongen har byrival Manchester City vunnet ligaen tre ganger.

– City har skrevet ny historie. De siste fem-seks årene har de skrevet om fotballhistorien, ikke bare i Manchester, men i hele England. Jeg er ikke her for rivalisering, men jeg er her for utfordringen, sier Rodrigo.

Nå ønsker han å oppnå suksess i Champions League for Manchester City, som har til gode å vinne den gjeveste klubbturneringen i Europa.

– De er blitt blant de mest fryktede lagene i Europa, og det er ikke bare på grunn av pasningspillet, men også hvordan de kan straffe motstandere på siste tredjedel av banen. De dominerer engelsk fotball, og jeg tror de bare er et lite steg unna å gjøre det samme i Champions League, sier Rodrigo.

Ifølge engelske The Guardian var også Bayern München villige til å betale utkjøpsklausulen til Rodrigo, men han hevder klubbvalget var enkelt.

– Dette er et av de beste lagene for øyeblikket. Jeg vil at City er ett av de to eller tre beste lagene i verden, så fra den stunden jeg hørte at City var interesserte, var det ingen tvil for meg. Dette er et stort steg, ikke bare på grunn av laget, men også på grunn av Pep Guardiola (manager) og Txiki Begiristain (fotballdirektør), sier Rodrigo Hernández.

Manchester City sesongåpner mot Liverpool i Community Shield 4. august.