Brannvesenet advarer mot livsfarlig praksis: – Bare flaks at vi har unngått dødsbranner

– Det er snakk om at hele området er uten alarm under store arrangementer med mye folk. Det er skummelt, sier Svendsen.

– Essensielt med sikkerhet

TV 2 har vært i kontakt med flere av landets store brannstasjoner.

– Det hender at dette skjer, og det kan gå på sikkerheten løs. Rømningsveier kan for eksempel bli røykfylte uten at man får tidsnok beskjed, sier John Myroldhaug i Oslo brann- og redningsetat.

Branningeniør i Trondheim brannvesen, Torgeir Bruråk, forteller at lokalene kan få bruksnekt dersom de kobler ut alarmene under arrangementer og det blir vurdert at det er en overhengende fare for helse og liv.

– Det er steder som ønsker å koble ut detektorer på grunn av røykbruk. Vi ønsker ikke at de skal benytte seg av scenerøyk, og det er heller ikke lov til å koble ut store eller hele deler av brannalarmanlegget, sier Bruråk.

– Sikkerheten skal opprettholdes uansett. Det er helt essensielt at de sikkerhetsinnretningene som finnes, og de som eier lokalet er pliktig.

Nullaksept

Arne Røberg er overingeniør i Bergen brannvesen og medansvarlig for store arrangementer i kommunen. Han forteller at Bergen kommune har innført nullaksept for utkobling av brannsystemer.

– I Bergen er vi rett og slett faste på at vi ikke tillater det. Vi har kanskje vært litt tøffere i at vi ikke aksepterer det. For ti år siden var dette vanlig praksis, men det har endret seg veldig, sier Røberg.

Han forteller at de stadig får inn forespørsler om utkobling av brannalarm i forbindelse med røyk- eller pyroeffekter, men at de konsekvent gir avslag.

– Det kan selvfølgelig være en utfordring, men vår filosofi er at å fylle et lokale med folk, for så å koble ut sikkerhetstiltak som det er krav om, det er svært uheldig.

I lokaler som jevnlig bruker slike effekter ser de at eierne har skaffet alarmanlegg som tåler røykeffekter uten at alarmen må kobles ut.

– Det er nok fristende å koble ut alarmen på de stedene der det sjeldnere holdes konserter. Det er jo en økonomisk investering med et slikt alarmsystem, sier Røberg.

Har investert

Både Den Norske Opera & Balletts operahus og Oslo Spektrum har investert i brannanlegg som tåler teaterrøyk.

– Det er en omfattende investering, så det krever litt å gjøre det. Men da muligheten kom, så kastet vi oss på med én gang, sier Oslo spektrums sikkerhetssjef Thomas Kirkeleite.

Operaens sikkerhetssjef, Thore Næss, forteller at anlegget deres også er tilpasset driften, men at de har et system hvor små deler av anlegget tas ut under pyroeffekter.

– Vi bruker veldig lite pyroeffekter i våre show. Hvis vi derimot gjør det, så er brannanlegget på.