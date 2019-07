Torsdag ettermiddag delte legen og EAT-grunnleggeren Gunhild Stordalen en gladnyhet på sin egen Instagram-profil.

– I dag, tre år etter min andre beinmargstransplantasjon, er sykdommen nesten ikke detekterbar, og jeg kan senke doseringsdosene, skriver hun i innlegget.

I skrivende stund har innlegget fått over 15.000 likerklikk.

Eksperimentell behandling

Videre i innlegget publisert torsdag skriver Stordalen at det ikke fantes noen kur for sykdommen da hun ble diagnostisert for fem år siden.

Så fant ekteparet en eksperimentell behandlingsmetode i Nederland.

– Fortsatt noen feil i systemet, men med en lang, avslappende sommer for å hvile, kommer jeg dit, skriver hun.

På bildet som følger teksten kan man se 40-åringen holde en kuleis i hver hånd.

– Jeg måtte kjøpe en dobbel porsjon iskrem for å feire dette medisinske gjennombruddet, som gir håp til pasienter verden rundt, skriver hun

Fem års sykdom

Det var i 2014 Gunhild Stordalen ble diagnostisert med Systemisk Sklerodermi, en bindevevssykdom som angriper organer og forårsaker bindevesdannelse i hud, blodårer og indre organer.

Siden den tid har både hun og ektemannen Petter Stordalen vært åpne om sykdommen.

Da Stordalen gjestet Skavlan i september fortalte hun om hvordan hun hadde gitt ektemannen muligheten til å forlate henne etter diagnostiseringen.

– Jeg vet ikke om Petter skjønte hvor dramatisk livet mitt kunne bli. Jeg elsket han så mye. Jeg kjenner hans natur og hans verdier og visste at da han først hadde begynt på den reisen med meg, så ville han følge meg hele veien, sa hun i intervjuet.

Tilbakefall

Den eksperimentelle behandlingen Stordalen har mottatt i Nederland har ikke alltid hatt like gode utsikter. I 2016 fikk hun nemlig et tilbakefall, etter behandlingen først hadde vist gode resultater.

– Jeg ble nesten frisk, og tok det nesten for gitt at jeg kom til å bli helt frisk. Men så fikk jeg et alvorlig tilbakefall i høst. Det ser ut som at den effekten jeg hadde av cellegift og stamcellebehandlingen var kortvarig, og at sykdommen er tilbake, sa Stordalen til TV 2 den gang.

Hun ga derimot ikke opp på behandling, og nå ser det ut til at Stordalen kan være på bedringens vei.