Lørdag tar Odd Christian Eiking fatt på sitt første Tour de France. 24-åringen forteller at han har fått råd fra mer rutinerte Alexander Kristoff før start.

– Jeg traff på Alexander Kristoff her borte. Han rådet meg til å barbere armene. Det er litt på kanten for meg, men han sa at det er godt å ha barberte armer når du skal ta av plastrene.

Kristoff er nemlig overbevist om at Eiking vil falle i løpet av Touren. Tour-debutanten hevder han aldri har hørt om barbering av armene tidligere.

– Det har jeg aldri hørt før. Det får holde med beina, mener Eiking.

Han ville ikke si om han nå skulle tilbake på hotellet for å barbere armene.

– Det blir spennende å se i morgen, hva jeg har gjort.

– Skjegget da?

– Det blir spennende å se, det også.

– Det var litt villere enn jeg trodde

Torsdagens lagpresentasjon var naturlig nok Eikings første. Det ble en opplevelse han sent vil glemme.

– Det var litt villere enn jeg trodde. Det var helt sinnssykt med folk, så jeg fikk litt gåsehud.

24-åringen dro fram mobilen og filmet veien opp til scenen.

– Jeg måtte forevige den presentasjonen der, forklarer Eiking.

Lørdag står han på Tour de France-startstreken for første gang.

– Det blir ganske vilt. Nå kjenner jeg det litt. Jeg gleder meg sinnssykt. Jeg må prøve å holde meg fokusert, og huske på at jeg må trå også, selv om det er litt kjipt å måtte trå. Jeg skulle gjerne bare trillet og nytt hele Tour de France, men jeg gleder meg. Det blir gøy.