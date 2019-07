Søderlund den store helten da Rosenborg vant kampen om Trondheim

Albuen/slaget til Akintola er jo klink rødt kort. Stygg feil av Svein Oddvar Moen. Ble ikke delt ut noe som helst i den situasjonen? — Jesper Mathisen (@jespermathisen) July 4, 2019

Etter tolv minutter reagerte Ranheim-spillere på det de mente var en albue fra Rosenborgs David Akintola. TV-bildene tydet på at Rosenborg-spilleren var heldig som slapp unna kort, og blant andre TV 2-ekspert Jesper Mathisen var klar på at Akintola burde vært utvist.

– Han burde vært utvist tidlig i kampen. Albuen/slaget hans i første omgang burde vært straffet med rødt kort, men på uforklarlig vis valgte Svein Oddvar Moen og resten av dommerteamet å holde alt av kort i lomma.



Rosenborg tok ledelsen

Etter en jevn start Rosenborg mer og mer over, og 26 minutter ut i kampen kom kampens til da største sjanse. Samuel Adegbenro kom seg fri på venstrekanten og fant Mike Jensen like utenfor sekstenmeteren. Dansken fyrte av og Rosenborg-supporterne jublet for scoringen, men ballen traff nettveggen.

Minuttet senere satt scoringen for Rosenborg og Adegbenro. Alexander Søderlund flikket et lang oppspill videre til Adegbenro, som alene Barli iskaldt trillet inn 1-0.

Utlignet mot spillets gang

Rosenborg fortsatte å presse, og etter 42 minutter burde David Akintola økt ledelsen. En strålende pasning fra Birger Meling traff Akintola i bakrom som tok ned ballen med et godt førstetouch og kom alene med Barli, men avslutningen ble for svak og trillet noen meter til side for mål.

Bare minutter senere utlignet Ranheim mot spillets gang. Mads Reginiussen slo inn fra høyre og traff Magnus Blakstad. 25-åringen fikk ikke skikkelig klem i avslutningen, men ballen gikk likevel i mål via Vegar Eggen Hedenstad som trolig får kreditert det som et selvmål. Dermed stod det 1-1 til pause i Ranheimsfjæra.

Rosenborg tilbake i føringen

Ranheim-spillerne slet med å få has på på Adegbenro, og fem minutter ut i andre omgang kom han på nytt fri på venstresiden. Innlegget fra Adegbenro traff perfekt på hodet til motsatt kant David Akintola som headet Rosenborg tilbake i ledelsen.

Like etter holdt de to på å kopiere scoringen, men denne gangen gikk headingen fra Akintola rett på Barli i Ranheim-målet. Adegbenro forsatte å herje og kom nære like før timen spilt, da han dro seg fri inne i Ranheims sekstenmeter og dunket ballen i stolpen og ut.

Kort tid etter var Ranheim nære, da midtstopper Daniel Kvande fikk kanontreff på et langskudd, men André Hansen fikk dyttet ballen i stolpen og ut.

Etter det kom Ranheim mer inn i kampen, uten at de skapte de helt store mulighetene.

Dramatiske sluttminutter

Ti minutter før slutt burde Rosenborg-spiss Alexander Søderlund satt spikeren i Ranheim-kista. Innbytter og tidligere Ranheim-spiller Gjermund Åsen fant 31-åringen med et presist innlegg, men på blank kasse satte han ballen over Ranheim-målet.

I stedet det Ranheim som kunne juble for utligning. Mads Reginiussen fikk ballen like utenfor sekstenmeteren og stakk ballen gjennom til Ivar Sollie Rønning. Innbytteren chippet ballen nydelig over Hansen i RBK-buret og satte inn 2-2.

Men det holdt ikke lenge. Tre minutter senere traff Mike Jensen Søderlund som stupte inn 3-2 for storebror.