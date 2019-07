For en stund siden ble det klart at Robben var ferdig i Bayern München etter ti år i klubben, og nå er det altså klart at han legger opp, skriver det nederlanske nettstedet.

Robben fikk en perfekt avslutning på karrieren i Bayern da han scoret i 5-1-seieren over Eintracht Frankfurt som sikret Bayern Bundesliga-tittelen. Totalt spilte 35-åringen 19 kamper og scoret 6 mål forrige sesong.

Nederlenderen har vært koblet både til gamleklubben PSV og til klubber i MLS, men har nå bestemt seg for å legge skoene på hylla.

Robben har hatt en meget suksessfull karriere, og blant annet vunnet ligaen med både PSV, Chelsea, Real Madrid og Bayern München. I 2013 scoret han det avgjørende målet da Bayern løftet Champions League-trofeet. Han har også fått med seg nesten hundre landskamper for Nederland.

– Jeg har tenkt på det de siste uke. Jeg brukte tid på å ta en avgjørelse om fremtiden, og jeg har bestemt meg for å avslutte karrieren som profesjonell fotballspiller, skriver Robben.

– Det er utvilsomt den vanskeligste avgjørelsen jeg har tatt i karrieren. En avgjørelse der hjerte og hodet kolliderte. Kjærligheten for spillet og tanken om at man fortsatt kan håndtere hele verden, i motsetning til realiteten som er at ikke alt fungerer slik man vil og at du ikke lenger er en 16 år gammel gutt som ikke visste hva en skade betydde, fortsetter han.