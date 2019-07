Midtbanespiller Ander Herrera har skrevet under for Paris Saint-Germain, bekrefter den franske hovedstadsklubben torsdag.

29-åringens nye avtale strekker seg helt frem til sommeren 2024.

– Paris Sant-Germain er den beste klubben i Frankrike. Utviklingen fortsetter, og vi kjemper om å vinne hver eneste tittel, sier Ander Herrera til klubbens nettsider.

Ander Herrera kommer gratis etter at han ikke kom til enighet med Manchester United om en forlengelse etter forrige sesong.

Det har lenge blitt rapportert at PSG kom til å bli neste stopp for Ander Herrera, men det er først nå at overgangen er offentliggjort.

– Jeg har sett frem til å komme til Paris og ikle meg disse fargene. Jeg håper å fortsette å skrive historie med denne klubben. Å bli en del av denne klubben er en fantastisk følelse. I tillegg elsker jeg byen. Paris er den vakreste byen i verden, sier Ander Herrera, som lover klubbens supportere at han kommer til å bidra med innsats, profesjonalitet og lidenskap.

– Jeg kan også love å forbedre min fransk fordi jeg mener at språket er veldig viktig i kommunikasjonen i laget, fortsetter han.

Ander Herrera gikk fra Athletic til Manchester United sommeren 2014. I Old Trafford-klubben spilte han 189 kamper, scoret 20 mål og spile 27 målgivende pasninger.