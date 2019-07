På onsdag var fjellovergangene over Sognefjellet og Strynefjellet stengt på grunn av nysnø.

Dette til tross for at vi allerede har bikket over i juli.

– Vi har hatt en kjølig sommer så langt, spesielt i forhold til i fjor. Det har blitt registrert 5-6 minusgrader i fjellet og det er uvanlig. Ingenting slår likevel fjorårets sommer, som var helt eksepsjonell. Vi kan nok ikke forvente det samme finværet, sier Isak Slettebø, vakthavnede meteorolog i StormGeo.

Selv om det ikke blir en ny knallsommer, har meteorologen likevel gode nyheter til de som har planlagt Norgesferie.

– Det begynner faktisk å se ganske lovende ut, så det er fortsatt håp for en fin norsk sommer, sier han.

Varmere

StormGeo melder at gradene begynner å krype seg oppover allerede fra helgen av.

– I Nord-Norge vil temperaturene begynne å stige søndag og mandag. Nord i Nordland og i Troms vil faktisk begynne å nærme seg 20 grader. Svalbard kan også få 15 grader, mens det vil være litt kjøligere i Finnmark og sør i Nordland, forteller Slettebø.

Det går tregere i Sør-Norge, men i riktig retning.

– Det blir litt stigende temperaturer på mandag. Lavtrykket som har ligget over Norge vil byttes ut med en svak høytrykksrygg inn i fra vest. Det vil by på stort sett oppholdsvær og perioder med sol i neste uke, sier meteorologen.

Snudd opp ned

Det er Nord-Norge som blir vær-vinner først.

– Konvensjonell visdom fungerer ikke lenger, for alt er snudd litt opp ned denne sommeren. Nå vil for eksempel den varme luften komme fra nord og bevege seg sørover, sier Slettebø.

Tørr juli

Det siste månedvarselet fra ECMWF antyder også at det fortsetter med relativt lave temperaturer i neste uke, men at det så glir over i mer normalt juli-vær.

– Det skal blir litt varmere enn normalt i det meste av Norge i juli (særlig i nord), og fortsatt tørt. Mot slutten av måneden ser det ut til å bli noe mer variert, tolker Seasonal Forecasting Engine, som forsker på sesongvarsling.

Deres egne rapporter samsvarer.

– Vårt eget varsel for juli var at det i gjennomsnitt skulle bli omtrent som normalt. Det rimer bra med en kald start på måneden og en noe varmere slutt. Det positive er at vi nå kan glede oss til litt mer sommerlige temperaturer, samt at vi etter all sannsynlighet unngår en tørke som i fjor sommer! skriver de på nettsiden.