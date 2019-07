Norge er i verdenstoppen på elbil – og vi har også verdens suverent beste elbilfordeler. Det starter med null moms og ingen avgifter når man kjøper bilen – og fortsetter med en rekke bruksfordeler når man eier og bruker den.

Gratis bomring har vært et av de viktigste argumentene for mange som har valgt elbil. Nå strammes det inn her ved at også elbilene må betale mange steder, riktignok mindre enn de øvrige bilene.

Det later til å gi umiddelbar effekt blant de som vurderer å kjøpe elbil.

En av fire i hovedstadsområdet sier nemlig nå at det ikke lenger er aktuelt å kjøpe elbil, på grunn av bompenger. Dette kommer frem i en ny, landsomfattende undersøkelse gjort for Frende Forsikring.

Sjeldent store utslag

26 prosent av de spurte i Oslo og Akershus svarer at det tidligere var aktuelt å kjøpe elbil for å slippe bompenger, men at det ikke er aktuelt nå.

Heidi Tofterå Slettemoen er kommunikasjonssjef i Frende Forsikring

– I Trøndelag og Nord-Norge svarer 21 prosent at det ikke lenger er aktuelt, mens tilsvarende tall for Vestlandet er 14 prosent og på Sørlandet 10 prosent, forteller Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonssjef hos forsikringsselskapet.

På landsbasis svarer 18 prosent at det ikke lenger er aktuelt med elbil etter at bompenger for elbil ble innført.

– Det er åpenbart at bompengepolitikken påvirker folks bilvaner. Det er sjelden vi ser så store utslag og forskjeller mellom landsdelene i undersøkelsene våre, sier Slettemoen.

Tesla Model 3 er Norges suverent mest solgte bil så langt i år. Elbilsalget i Norge har aldri vært høyere.

Færrest i Trøndelag og Nord-Norge

– 46 prosent av de som vurderer å kjøpe elbil oppgir miljøhensyn som grunn, av dem er flest kvinner, seks av ti vil kjøpe elbil for å spare penger, av dem er flest menn, sier kommunikasjonssjefen.

Andelen som svarer at de har kjøpt elbil er høyest i Oslo og Akershus med 13 prosent, mens 42 prosent vurderer å kjøpe.

På Sørlandet svarer ni prosent at de har kjøpt, i Trøndelag og Nord-Norge har 8 prosent kjøpt elbil.

– I større byer utenom Oslo svarer 36 prosent at de vurderer å kjøpe elbil, i resten av landet er det også én av tre som tenker på det, sier hun.

"Tesla-syken"

– Ut fra undersøkelsen er det familier som er mest elbilinteressert, sier Heidi Tofterå Slettemoen.

På landsbasis er det flest familier med barn som har kjøpt elbil. 18 prosent svarer dette, mens 40 prosent av familier som ennå ikke har fått barn vurderer å kjøpe.

Miljø, økonomi og bompengefritak er forresten ikke de eneste årsakene til at nordmenn har kjøpt eller vurderer å kjøpe elbil.

– 13 prosent har det som på spøk blir kalt «Teslasyken» og vil ha elbil fordi de er spreke og gir flere hestekrefter per kroner, sier Slettemoen.

Svært mange nordmenn har spart mye penger på å kjøre elbil de siste årene. Men nå strammes det inn her.

Studenter er opptatt av miljøet

21 prosent i alderen 18-29 er opptatt av sprek bil, mens andelen synker drastisk jo eldre du blir. Undersøkelsen viser også et vesentlig skille mellom preferansene, avhengig av hva du jobber med og hvor du er i livet.

Studenter er de eneste som er mer opptatt av miljøet enn pengene, her svarer 48 prosent at de vurderer å kjøpe elbil for å spare penger, mens 58 prosent har miljøaspektet som viktigst.

Til sammenligning svarer 88 prosent av selvstendig næringsdrivende at de har kjøpt eller vurdert å kjøpe elbil for å spare penger, mens 45 prosent av dem vurderer det for å spare miljøet.

