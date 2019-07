Salget av nye bobiler har vært økende i Norge i flere år. Stadig flere får øynene opp for denne måten å feriere på, der fleksibiliteten står i fokus. Samtidig har bobilene blitt mer komfortable og luksuriøse de siste årene.

Nå viser tall fra bransjen også en klar økning i antallet som leier bobil i ferien.

– Utleiemarkedet har vokst betydelig de siste årene. Mange vil teste ut bobillivet på denne måten. Det kommer også et stort antall bestillinger fra utenlandske turister som vil oppleve Norge på kryss og tvers, sier Leif Terje Hansen, konsernsjef i Ferda.

Høy etterspørsel i år

De er en av landets største bobilforhandlere, samtidig som de tilbyr utleie, i hovedsak gjennom deleierskap i utleieselskapet McRent.

– McRent er ledende i Europa på dette området. I Norge har omsetningen økt med 50 prosent bare det siste året, og antall utleiebiler har passert 120. Seks av Ferdas egne avdelinger besørger utleie, og melder om høy etterspørsel i årets feriesesong, sier Hansen, i en pressemelding.

Det mest vanlige er å leie en bil med totalvekt inntil 3.500 kilo, som kan kjøres på ordinært førerkort og kan være registrert for inntil seks personer.

Å dra på ferie med bobil innebærer stor grad av frihet og muligheten til å ta ting på sparket underveis. Foto: Colourbox.

Vil se nordlyset

Også Norges Caravanbransjeforbund (NCB) har registrert at aktiviteten er høy i leiemarkedet.

– Minst tre profesjonelle utleieaktører driver virksomhet i Norge, og mange av de norske forhandlerne har dette som tilleggstjeneste. I tillegg har privat utleie fått et visst omfang, sier Geir Holm, generalsekretær i NCB.

Utleiesesongen utvides dessuten ved at mange utenlandske turister benytter bobil for å få tilgang til spesielle opplevelser i Norge, ifølge Holm.

– Særlig gjelder det interessen for å få se nordlyset, som innebærer stor bobil-etterspørsel utover høsten og vinteren nordpå.

Avslag hvis de kjøper

En gjennomsnittlig bobil i det norske markedet koster nå rundt 800.000 kroner å kjøpe. Da er den velutstyrt og har høy grad av komfort. Godt utstyrte kjøkkenløsninger og fullverdige baderom er blant det mange kunder etterspør. I tillegg har det skjedd mye med materialvalg og finish de siste årene.

Mange bobilforhandlere tilbyr avslag i prisen hvis kundene kjøper egen bobil etter først å ha leid en stund.

– De har ønsket å legge til rette for at flest mulig kan få prøve moderne camping før de investerer i en egen hytte på hjul. På den måten har leiemarkedet blitt en viktig inngangsport til å eie selv, sier Holm.

De såkalte bybobilene har kommet for fullt det siste året. Disse er basert på varebiler og har kompakte ytre mål, samtidig som de kan romme mye.

Topp stand

Det er gjerne nyere og velutstyrte modeller som tilbys i det profesjonelle utleiemarkedet.

– Hos oss er bobilene sjelden mer enn halvannet til to år gamle. De skal være i topp stand og ha det utstyret som trengs. Det gir best utgangspunkt for en vellykket ferie, og øker sannsynligheten for at kunden senere går fra å leie til å ville eie, sier Leif Terje Hansen i Ferda.

