Det opplyser den svenske påtalemyndigheten om i en pressemelding.

Rapperen, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, har sittet anholdt siden natt til onsdag, da han ble pågrepet av politiet etter å ha spilt på en hiphop-festival i Stockholm.

Årsaken er en voldshendelse som skal ha funnet sted i Stockholm søndag.

– Det er en utrolig vanskelig situasjon, sa hans advokat Henrik Olsson Lilja til TT tidligere torsdag.

Totalt fire personer har blitt pågrepet etter voldshendelsen. Alle var mistenkt for kroppskrenkelse, tre av dem av grov sort. Den fjerde er en livvakt, som ble løslatt onsdag kveld. Anklagene mot ham er falt bort.

Video av hendelsen

Det amerikanske nettstedet TMZ skal ha fått tak i en video av hendelsen.

I filmklippet kan man angivelig se at A$AP Rocky diskuterer med en mann utenfor en restaurant. Mannen skal så ha fulgt etter rapperen og resten av følget.

Etter å ha fått utallige beskjeder fra sikkerhetsvakten til Mayers om å ikke følge etter dem, koker det slutt over for artisten. Mayers skal så ha lagt hånden på mannens skulder for og angivelig avslutte diskusjonen.

Det ender i at 30-åringen tar tak i mannen og slenger han i bakken. Mannen skal senere ha blitt slått flere ganger av tre personer i crewet til rapperen.

Ifølge TMZ ble mannen etterlatt bevisstløs. Ambulanse og politi kom til stedet kort tid etter hendelsen og avhørt flere vitner, melder Expressen. ASAP Rocky har på sin Instagram-konto lagt ut klipp som skal vise foranledningen til hendelsen, og som ifølge rapperen beviser hans uskyld.



Avlyste Kadetten

Samtidig er rapstjernens turné satt på vent. Onsdag skulle han egentlig spille på festivalen Kadetten i Sandvika, men konserten måtte avlyses.

– Det er beklagelig at det blir en avlysning så tett innpå åpning av dagens festivaldag, men dette er noe som er utenfor vår kontroll. Jeg vil gjerne presisere at resten av dagens artister er på plass og har gjort lydprøver, og det lover godt for en knall avslutning, som ikke står tilbake for en fantastisk musikalsk gårsdag, som ble avsluttet med Cardi B, sa festivalsjef Karina Næss Trosdahl i en pressemelding onsdag.

Rapperen skal egentlig være hovedattraksjonen på flere festivaler i Europa denne uken, i tillegg til Kadetten. 30-åringen skulle spille på en festival i Dublin og på festivalen «Wireless» i London. Det er usikkert om også disse konsertene avlyses.

(©NTB/ TV 2)