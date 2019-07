Sandvolleyballgutta gikk enkelt videre i VM

Gullfavoritter

Mol og Sørum har innledet VM med tre strake seirer. Cubanske Sergio Gonzalez og Luis Reyes ble slått i åpningskampen før tyske Jonathan Erdmann og Sven Winter led samme skjebne i kamp nummer to. Mandag ble de norske gutta et nummer for gode for den brasilianske duoen Pedro Solberg og Vitor Felipe.

Mol og Sørum har radet opp seirer i store turneringer det siste året og er gullfavoritter i VM. De seiler også opp som Norges kanskje best gullkort under OL i Tokyo neste sommer.

De norske gutta har også gode minner fra Hamburg fra tidligere. For ett år siden gikk duoen til topps i verdensseriefinalen i den tyske storbyen. Nå kan det altså bli VM-seier.

