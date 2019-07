– Lover at det ikke blir øl denne gangen

Blir nektet dessert

Under Hilaire Van der Schuerens (71) kyndige ledelse skal Wanty-rytterne jakte på etappeseirer i Belgia og Frankrike. Van der Schueren, som utseendemessig kan minne litt om Snåsamannen, har vært med i sirkuset lenge.

– Han ser ut som en koselig bestefar?

– Han kan se sånn ut, men skinnet bedrar. Han er en harding. Man må levere varene, hvis ikke blir det ikke dessert etter middag. Han er den typen. Han er old school og har ikke helt fått med seg at vi er kommet ut av 70-tallet, men han er en erfaren sportsdirektør, smiler Eiking.

Han tror og håper at kroppen er fullt restituert etter sykdommen som gjorde at han måtte bryte Critérium du Dauphiné for noen uker siden. Da kan det bli moro å følge Hordalands første Tour de France-representant gjennom tidende. At han har trivelige lagkamerater gjør det litt lettere å være borte en måned.

– Det er veldig god stemning i laget. Vi er en gjeng som er på samme sted mentalt. Det er ingen her som går rundt og tror de er kongen av verden. Det er deilig, avslutter 24-åringen.