Tesla-salget i Norge har vært et eventyr fra dag én. At et helt nytt og fremmed bilmerke, kan vokse seg så stort, så fort, er knapt til å tro.

Selvfølgelig har de rause, norske elbil-fordelene hatt mye å si. Det at bilene er fremtidsrettet, annerledes og moderne har også bidratt positivt. Det har vært en drøm for alle som selger Tesla.

For de som har kjøpt bilene, har det derimot kke bare vært fryd og gammen. Skrekkhistorier om bileiere som har slitt med servicebestillinger, deler og altfor lang ventetid er mange ...

Tesla her selvfølgelig vært klar over disse problemene. Ikke bare det – de har garantert følt dem på kroppen hver eneste dag. I form av sinte telefoner, frustrerte mailer og misfornøyde kunder.

Det har tidvis vært ganske store køer og pågang på Teslas servicesentre, dette ryddes det nå opp i.

Fra 3 - 4 måneder til 2 uker

Det er noe som heter voksesmerter. Det å ekspandere så fort har sin pris. Tesla har rett og slett ikke hatt systemene og menneskene til å håndtere utfordringene.

Tesla har også jobbet for å gjøre noe med dette over lang tid. Nå mener de selv at kundene skal få en mye bedre opplevelse.

For mens den gjennomsnittlige ventetiden på et Tesla-servicesenter i Oslo-området i fjor var på tre-fire måneder, er den nå to uker.

Tesla har i løpet av året som har gått doblet verkstedkapasiteten. Stå-tiden per bil på verksted har også gått ned fra én uke i fjor sommer, til to dager nå, i gjennomsnitt.

Nylig åpnet Tesla også det som er europas største service center, eller SC på Tesla-språket, på Karihaugen utenfor Oslo. Hele 3.000 kvadratmeter i det som tidligere var Bring sitt logistikksenter. Her er det godt med parkeringsplasser, stor plass og god kapasitet. Lokalene er selvfølgelig pusset opp til Tesla-standard.

PC-en har langt på vei erstattet skrutrekkere og fastnøkler for mekanikerne.

Fra 7 om morgenen til 22 på kvelden

Hvor mange biler som i snitt passerer anlegget per dag vil ikke Tesla si noe om, men det må være mange.

Ved vårt besøk oppfattes lokalene som praktiske, samt rene og fine.

I juni 2018 hadde Tesla tre verksteder hvor det ble jobbet ett skift. Med ny K100 på Karihaugen, oppkalt etter adressen; Karihaugveien 100, har Tesla nå fire verksteder i Oslo-området, hvor det jobbes to skift.

Åpningstiden for kunder er fra klokken7 til 19, mens teknikerne jobber fram til klokken 22 – også gjennom hele sommeren.

En av de største utfordringene har vært å få tak i ansatte til å betjene de mange arbeidsplassene. Rekrutteringen har foregått over hele Europa og internspråket på verkstedet er engelsk, som i resten av organisasjonen. Tesla vil heller ikke opplyse om hvor mange som jobber her ...



Teslas nye K100-anlegg rett nord for Oslo har stor kapasitet.

Slutt på å vente på telefon

Ikke minst er måten man bestiller service på nå forandret. Tidligere kunne man risikere å måtte sitte leeenge i telefonen for å bestille verkstedtime. Nå bestiller men enkelt via en ny funksjon i appen. Det blir faktisk eneste måten å bestille servicetime på framover.

Det siste året har man også tatt i bruk servicebiler som kan komme enten hjem til deg, eller på jobben din og fikse mindre problemer. Alt dette i sum har altså gitt resultater. Det er også noe Tesla ønsker å utvide for å satse enda sterkere på framover.

Med mer enn 30.000 Tesla-biler på norske veier og forsatt godt salg her det vært helt avgjørende å får satt dette i system og å få ryddet opp.

Tesla Model 3 selger svært godt og blir etter alt å dømme norges mest solgte bil i år. Om ikke så veldig lenge dukker Model Y opp også.

Også det faktum at de eldste Tesla-bilene nå begynner å få noen år på nakken gjør neppe service- og reparasjonsbehovet behovet mindre.

