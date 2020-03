40-åringen sier han gleder seg til å motta vinnerpremien, en splitter ny bil.

– Den kommer godt med og blir godt brukt. Jeg har noe gammelt ræl som jeg har mekket og fisket på altfor lenge, sier han smilende.

Ble grillet

Tesaker, kjent fra NRK-programmet Oppfinneren, ble regnet som en favoritt hele veien.

På selve finaledagen brukte de andre deltagerne mye tid på å konfrontere sørlendingen med alt de mente han hadde gjort galt inne på gården.

De som har sett den siste episoden av Farmen kjendis kunne høre at han ble beskyldt for å ha oppført seg uærlig mot flere mennesker og skapt intriger.

TV 2 fikk det aller første intervjuet med seiersmannen, og han hadde litt blandede følelser rundt finaledagen.

– Dagen har vært veldig spesiell. Først har vi kost oss. Så kom hele gjengen inn. Da kom det et bakholdsangrep, lignende noe vi hadde på Tinget for tre uker siden. Det var urimelige greier. Jeg vet hvem som står bak.

– Tror du noen har konspirert litt på utsiden?

– Jeg vet godt hvem som har konspirert. Jeg gidder ikke si hvem.

^ JEVN FINALE: Bilder fra Farmen kjendis-finalen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Spørsmålet som kunne endret mye

Mia Gundersen syns ikke at andreplassen er et nederlag.

– Erik Alfred fortjente det. Han har jobbet og gjort en kjempeinnsats, sier Mia, før vinneren avbryter:

– Det hadde du også! Mia er den tøffeste dama i hele landet.

På et av spørsmålene skulle de to konkurrentene navngi forskjellige stykker av en partert gris. Begge bommet på et kjøttstykket; nemlig bog.

De er begge enige om at det var det mest irriterende som skjedde under finalen.

– Jeg burde visst det. Jeg var med på å slakte. Men det arket der de forskjellige navnene stod på, det forsvant. Jeg fikk aldri lest det igjen. Da vi ryddet saltet var det plutselig borte, sier Erik Alfred.

Begge syns det er litt frustrerende at det var det ene arket de ikke kunne lese seg opp på som ble så avgjørende i finalen.

Tesaker vant tross alt bare med et poengs margin, og Gundersen var blant de som tilbrakte mest tid på kjøkkenet med matlaging.

– Det burde jeg ha visst, men jeg visste søren ikke at det het bog, sier Gundersen høylytt.