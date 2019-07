Når Mercedes først skal lansere en ny topp-modell, liker de å gjøre det skikkelig. Det er rett og slett ingenting som er overlatt til tilfeldighetene når en ny AMG-modell blir til.

Dette gjelder for hele rekka. Enten det er snakk om en brautende S-Klasse, eller Mercedes sin aller minste, og småfrekke A-Klasse.

Frem til nå har A35 vært topputgaven på nyeste generasjon A-Klasse, med 306 hk. Dette er en rå maskin i seg selv, men den har nå møtt sin overmann.

Verdens kraftigste motor

I disse dager har nemlig storebror, A45 verdensprimere. Dette er bilen mange har ventet i spenning på. Mest av alt fordi det er spennende å se hvor bilen plasserer seg i forhold til konkurrentene.

Audi RS 3 er blant de aller nærmeste, og den har lenge gitt A45 tøff konkurranse – etter facelift-versjonen som fikk 400 hk. Nå må også Audi se seg slått av den nye ledestjerna fra Affalterbach. I alle fall hvis vi går etter effekt og ytelser.

Under panseret på nye A45 ser det ut til at motorutviklerne hos AMG har gått fullstendig av skaftet. På en positiv måte naturligvis. Nå har de nemlig utviklet en helt ny firesylindret motor på 2 liter.

Resultatet er verdens kraftigste serieproduserte, turboladede 2-liter.

Fire eksosrør og en lite diskré takspoiler avslører at dette er en bil du helst ikke vil kødde med.

0-100 på 3,9 sekunder

Motoren, som har fått internkoden M139, kommer i to versjoner. Den heftigste yter nå brutale 421 hk og 500 Nm. Det er en betydelig økning fra dagens A45 – som leverer 381 hk.

Forrige motor var verdens kraftigste 2-liter, det er også den nye...

Blant mange detaljer, er for eksempel turboene nyutviklet. Nye lagre sikrer at turboen jobber lettere enn før, og dernest oppnår maks hastighet på 169.000 (!) omdreininger i minuttet raskere. Dette er samme oppskrift som turboene i AMG sin 4-liters V8 benytter seg av. Og mens vi snakker om turboene: Nå er ladetrykket hele 2,1 bar…

Det nye monsteret av en motor, samarbeider med en nyutviklet 8-trinns dobbelclutch-kasse. Sammen med 4Matic + firehjulsdrift, betyr det at A45 S (som er den nye topputgaven), klarer 0-100 km/t på bare 3,9 sekunder.

Dermed må både Audi RS 3 og BMW M2 Competition se seg slått.

Det visuelle er ikke akkurat den største forskjellen fra en helt vanlig A-Klasse. Kjøregleden derimot...

Drift mode

Toppfarten er i utgangspunktet begrenset til 250 km/t, men kan økes til 270 hvis du betaler litt ekstra. I form av AMG drivers package.

Dersom du mener 421 hk høres voldsomt ut i en liten bil som A-Klasse, kan du altså velge standard-utgaven, den som bare heter A45. Da får du «kun» 387 hk.

Felles for begge modellene er at de leveres med 4Matic + firehjulstrekk. Det innebærer full variabel effekt mot bakhjulene, i tillegg til at bilen er utstyrt med drift mode. Da får du 421 hk servert rett på bakhjulene, uten noen form for elektronikk som holder igjen. (Vi kan allerede se for oss gliset til Jeremy Clarkson)…

Dersom du skal aktivere denne modusen, krever det at bilen står i RACE. Altså banemodus.

Med 0-100 km/t på 3,9 sekunder, slår den de andre konkurrentene fra Tyskland.

Inspirert av haien

AMG har virkelig gjort mange grep på nye A45. Ikke bare er motor og girkasse helt nyutviklet, det er også store deler av understellet. Blant annet demperne, som nå skal gi bedre retningsstabilitet, særlig i høyere hastigheter.

Bilen kan videre kjøres i seks ulike program: Slippery, comfort, sport, sport +, race og individual.

Hvorvidt spoileren er bilens vakreste side, kan helt sikkert diskuteres.

Når det gjelder design, kjenner vi igjen store deler fra A35. Fronten skiller seg derimot ut. Mercedes mener selv de har latt seg inspirere av den livsfarlige haien, når de har utformet frontpartiet.

Den største visuelle forandringen sammenlignet med A35, er nye og større luftinntak, i tillegg til Panamericana-grillen.

Bak har en solid takspoiler funnet veien, og enda viktigere: Fire eksospotter, som garantert vil lage MYE spetakkel.

Når den nye bråkebøtta fra Tyskland entrer norsk jord vet vi ikke. Men du vil nok garantert få høre det.

