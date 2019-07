Se Tour de France hver dag på TV 2 og Sumo fra og med førstkommende lørdag

På papiret ser den første etappen relativt ukomplisert ut.

194,5 kilometer fra og til Brussel i flatt terreng, som etter all sannsynlighet kommer til å ende i en massespurt.

– Det gjør det litt farligere for oss

Det er to stigninger på menyen som mange vil dra kjensel på fra Flandern rundt, Muur van Geraardsbergen og Bosberg, men brosteinsbakkene kommer tidlig på etappen og vil først og fremst være viktig for de som vil ikle seg klatretrøyen etter dag én.

Alexander Kristoff er imidlertid forberedt på en meget tøff dag på sykkelen.

– Det er stort sett alltid hektisk i Touren. Men de første etappene er ekstra hektiske. Og jeg tror at det vil være mye folk langs veiene her i Belgia, hvor entusiasmen rundt sykkel er stor. Det gjør det mer hektisk ved at det blir litt trangere og litt farligere. Så det kommer sikkert til å bli nok å holde på med, med tanke på velter, posisjonering og så videre, sier han til TV 2 før han begir seg ut på en rekognoseringstur i traséen.

– Blir det en skummel etappe?

– Ja, det er en litt skummel etappe med tanke på nervøsiteten og sånt. I Nederland for noen år siden (2015, journ. anm.) var det veldig stressende og farlig. Det var sykt mye folk. Det er kult det, men det gjør det litt farligere for oss ryttere som skal forbi. Det blir trangere.

– Jeg kommer til å prøve hver dag

Tour-starten i Nederland for fire år siden ble preget av en rekke stygge velt, men veiene i Nederland er kjent for å være både smalere og farligere (med tanke på trafikkøyer og lignende) enn de i Belgia.

Om Kristoff ikke skulle bli hindret av velt eller lignende, vet han at det ligger en sjelden mulighet til å ta gul trøye på den første etappen: vinneren av etappen vil også stikke av med det berømte gule tekstilet.

– Vi får prøve på det. Det skal litt til, men det er jo en mulighet. Jeg har ikke til vane å vinne i den første uka, så vi må ikke få panikk om vi ikke skulle få en seier i starten, sier han.

– Sikter du deg mest inn mot den andre og tredje uka?

– Jeg kommer til å prøve hver dag, så jeg sikter meg jo også inn på den første uka, men av erfaring vet jeg at jeg ikke pleier å være helt på topp da.