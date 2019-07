Detaljene som felte Ludvigsen

Svein Ludvigsen ble overrasket og skuffet da forsvarer Kai Vaag ringte ham og orienterte om dommen som falt i Nord-Troms tingrett torsdag.

Den tidligere fylkesmannen er funnet skyldig og dømmes til fengsel i fem år for å ha misbrukt makten sin til å utnytte tre asylsøkere seksuelt.

Retten tror på de tre fornærmede mennene. Om Ludvigsen mener de at det er «gode grunner til å sette spørsmålstegn ved hans troverdighet».

Men det er ikke bare troverdighet som har spilt en rolle for retten. Det er trukket frem enkeltbeviser som samlet sett bidro til at 73-åringen ble domfelt.

KONGENS MANN: Som fylkesmann var Svein Ludvigsen kongen og regjeringens representant i Troms. Nå er han dømt til fem års fengsel. Foto: NTB Scanpix

Bildet som ikke forsvant

Den hovedfornærmede mannen, en 25-åring, ble ifølge dommen utsatt for seksuelle overgrep i en periode på seks år. I dommen trekkes det frem at han har gitt en konsistent, detaljert og sammenhengende forklaring overfor både hjelpeapparatet, politiet og retten.

Høsten 2017 hadde 25-åringen tanker om å ta livet av Svein Ludvigsen, forklarte han i retten. Årsaken var at han ikke så noen vei ut av den seksuelle relasjonen med 73-åringen.

Han endte med å ta et bilde mens Ludvigsen satt på kne og utførte oralsex på ham. Ludvigsen krevde at bildet ble slettet, noe han også gjorde. 25-åringen fant imidlertid bildet i en mappe for slettede filer på telefonen sin.

SAMMEN I OSLO: Dette bildet er tatt mot slutten av november i 2017. Samme kveld tok fornærmede et bilde av Svein Ludvigsen mens han utførte oralsex. (Foto: Politiet)

Bildet ble viktig dokumentasjon da han via en utekontakt i en kommune varslet politiet om overgrepene.

Konfrontert med bildet i avhør, nektet Ludvigsen for å ha hatt sex med 25-åringen, men i retten erkjente han at de hadde sex ved tre anledninger og at dette skjedde etter at han gikk av som fylkesmann i 2014.

Den skjulte nøkkelen

Dermed ble det opp til påtalemyndigheten å bevise at overgrepene pågikk over en lengre periode. Retten har funnet det bevist at Ludvigsen og 25-åringen ved flere anledninger hadde sex på fylkeshuset i Tromsø.

FYLKESHUSET: Her hadde Svein Ludvigsen sin arbeidsplass. Nord-Troms tingrett har funnet det bevist at han flere ganger hadde seksuell omgang med en av de fornærmede her. (Foto: Google Maps)

De mener også det er bevist at det første overgrepet skjedde da asylsøkeren var 17 år gammel og ble tatt med hjem og til Ludvigsen hytte.

På hytta er det ikke innlagt vann, og dermed måtte man enten reise hjem eller til Skogbrukets hus i Andselv for å dusje. Ludvigsen har tidligere bekreftet at han hadde med seg asylsøkeren dit, men nektet for at de gjorde annet enn å hente vann og slipe økser.

I avhør ga imidlertid 25-åringen detaljerte opplysninger om hvordan dette dusj-stedet så ut, men han husket ikke hvor det lå. Kripos tok han derfor med seg på en rekonstruksjon.