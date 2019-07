Nå kan de innta resten av landet

Plutselig var de der. De elektriske sparkesyklene har endret bybildet fullstendig i den norske hovedstaden.

Et kjapt og praktisk transportmiddel, som samtidig byr på utfordringer.

Som Aftenposten skrev onsdag, har det nå gått sport i å kaste sparkesyklene i Akerselva i Oslo. En trend hentet fra utlandet, hvor hashtaggen #birdgraveyard trender på Instagram.

Voi er den største aktøren i Oslo, med over 1000 elsparkesykler rundt omkring i hovedstaden. De opplever vandalismen som problematisk.

– Vi jobber med å sørge for at syklene hentes opp igjen av vannet raskest mulig, blir reparert og settes ut igjen i gatene i topp tilstand, sier Vois city manager Pira Thiru til TV 2.

Men på tross av problemene gjør mange god butikk på de elektriske farkostene, og ønsker nå å slå seg opp i andre norske byer.

Stor pågang i Trondheim

Trondheim er én av byene aktørene ligger langflate etter. Her har mellom ti og 20 aktører kontaktet kommunen med ønske om å sette i gang med utleie.

Kommunen har imidlertid sagt nei inntil videre, fordi de vil vente til etter at saken er ferdigbehandlet politisk. Det skjer i august.

– Erfaringer fra andre byer og andre land, viser at dette er et tiltak som ikke bare berører den enkelte som ønsker å bruke en sparkesykkel. Det påvirker hele byen, sier Siri Amundsen Rasmussen, sjef for eierskapsenheten i Trondheim kommune.

Men ikke alle har valgt å følge kommunens ønske. I midten av juni skrev Adresseavisen at byen våknet opp til flunkende nye elektriske sparksykler midt i sentrum.

– Vi har gitt tilbakemelding om hva vi synes om dette stuntet og vi har gitt beskjed om at de skal tas bort, sier Amundsen Rasmussen.

Espen Rønneberg, daglig leder i selskapet Ryder Technology, som har plassert ut sparksyklene i Trondheim har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser.

Tidligere har han imidlertid uttalt til Adresseavisen at selskapets inntrykk er at elektriske sparkesykler er tillatt og at det reguleres på nasjonalt nivå.

– Vi ønsker uansett en god dialog med kommunen ettersom vårt mål med dette er å bidra til en bedre by og et mer levende bymiljø, sa Rønneberg til avisen i juni.

Vil høste erfaringer fra andre

Også i en rekke andre byer er ting på gang. I Lillestrøm rulles de ut i løpet av sommeren, og i Bergen har flere vært i kontakt med Bymiljøetaten.

Aktørene Tier, Voi og Ryder har ytret ønske om å leie ut i byen.