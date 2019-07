Mandag hadde politiet i Orkdal kommune politikontroll på Gjølme, slik de ofte har rundt omkring i nærområdet. Denne gangen var det fokus på promille blant de mange trafikantene.

Da politiet vinket inn en bil for kontroll, sa mannen som satt i bilen: «Det er én ting som er dumt med den kontrollen her, og det er at jeg visste at dere stod her. Det var en bil som blinket med lysene og varslet alle om kontrollen».

Det skriver politiet i Orkdal lensmannsdistrikt på sin Facebook-side. Politiet skriver videre at de tok en alkoholpåvirket sjåfør i en semitrailer under denne kontrollen. Han hadde kjørt fra Hitra til Gjølme før han ble vinket inn av politiet.

«Syns du det er ok å møte en fullastet semi med en beruset sjåfør på fylkesvei 714? Tenk litt på hva du gjør når du varsler om politi langs vegen. Ikke hjelp fyllekjørere. Neste gang kan det hende vedkommende tar livet av noen du er glad i.», fortsetter innlegget.

Skjønner ikke konsekvensene

Lensmann Tor Kristian Haugan forteller til TV 2 at denne sjåføren ble tatt midt på lyse dagen da det var mest trafikk på veiene. Ifølge han blir like mange promillekjørere tatt klokken 14.00 på en mandag, som natt til søndag.

Sjåføren hadde allerede kjørt beruset i to timer før han ble stoppet av politiet. Haugan forteller at de valgte å gå ut med denne hendelsen for å gjøre publikum oppmerksomme på hva de faktisk gjør når de varsler andre trafikanter.

– Vi går ut med dette for å vise at når du varsler noen i trafikken, så hjelper du fyllekjørerne og andre vi ønsker å fjerne fra veien, sier han.

Haugen tror at andre trafikanter gjør det i beste mening, og at de ikke er klar over konsekvensene det kan medføre.

– Jeg tror de tenker at de er snille. Men politiet er bare ute etter de som bryter trafikkreglene, og kjører du lovlig er det ikke noe skummelt å møte på politiet. Vi er der for at det skal være trygt på veien, påpeker han.

Vanligste årsaken til

I tillegg til blinking med lys, finnes det en rekke Facebook-sider som varsler om kontroller rundt omkring i hele landet. Det finnes også SMS-tjenester og apper som gir deg beskjed når politiet er ute på ferde.

Lensmannen har ingen oversikt over hvor mange som normalt blir varslet før kontroller, men forteller at politiet får ofte beskjed fra andre trafikanter om ulike varslere.

Ifølge Haugan er høy hastighet og rus de vanligste årsakene til de mest alvorlige ulykkene. Det bekrefter også seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.