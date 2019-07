London-klubben bekrefter selv ansettelsen av nordmannen torsdag. Tokvam kommer fra en trenerrolle i Brann og skal jobbe tett med hovedtrener Emma Hayes. Hayes har vært i vinden den siste tiden etter at hun blant annet har tatt til orde for at det burde være mindre mål i kvinnefotballen.

– Jeg har vært på en del kurs med Emma Hayes, og hun informerte meg om at de skulle omstrukturere. Da vi var på et kurs tidligere i sommer fikk jeg mer informasjon fra henne, og litt senere fikk jeg et veldig spennende tilbud. Det var et tilbud jeg ikke kunne takke nei til, sier Tokvam til TV 2.

Tokvam går inn i et team av assistenttrenere rundt hovedtrener Emma Hayes.

– Jeg blir en av assistenttrenerne med et fokus på treningsplanlegging og individuell trening, i tillegg til å være en del på treningsfeltet, forteller Tokvam.

Han sier at trener Hayes' tankegang var en viktig del av valget.

– Hun er en veldig nytenkende trener som vil ha fotball inni alle aspektene av treningen. Hun tenker veldig likt som meg, at alt skal settes i en fotballkontekst. Det er veldig lite tradisjonell fysisk trening som løping eller styrketrening.

Kommer fra Brann

Hayes er glad for å ha nordmannen på plass i sitt team.

– Brede tilfører erfaring med den kunnskapen han har rundt periodisering. Han skal bidra med den fysiske treningen av laget. Det kommer til å hjelpe oss opp på et nytt nivå, og jeg ser fram til å få ham med på laget, sier hun.

I Brann har Tokvam vært assistent for klubbens andrelag i 3. divisjon.

– Hayes har satt sammen en veldig god stall med mange landslagsspillere. Dette blir veldig moro, og jeg gleder meg til å komme i gang, sier han til TV 2.

Norsk trio

27-åringen fra Aurland i Sogn har også en fortid i NFF, der han jobbet med videoanalyse rundt aldersbestemte landslag. Der har han blant annet samarbeidet tett med tidligere Chelsea-spiller Erland Johnsen

Tokvam skal jobbe ut juli i Brann, før han begynner i sin nye jobb i starten av august.

Maria Thorisdottir, Maren Mjelde og Guro Reiten spiller alle for London-klubben kommende sesong. Reiten forlater LSK til fordel for Chelsea etter sommerens VM, som avsluttes søndag.

Chelsea ble nummer tre i den engelske superligaen denne sesongen. I mesterligaen ble laget slått ut i semifinalen. Også i den hjemlige FA-cupen ble det semifinale.

(©NTB/TV 2)