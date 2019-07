Bare timer etter at Peugeot åpnet salget av deres nye elbil tidligere i år, strømmet det inn over 800 reservasjoner.

Nye Peugeot e-208 har med andre ord fått en hyggelig mottakelse i Norge. Dette er bilen som representerer en ny generasjon elektriske biler fra Peugeot, og er starten på en kraftig elektrifiseringsbølge av merket.

Nå har drøyt 1.000 nordmenn reservert bilen, men nøyaktig hva den vil koste har ikke vært kjent før akkurat nå.

250.000 kroner

I dag forteller den norske importøren at startprisen på den nye elbilen er 249.580 kroner.

– Vi er svært glade for å slippe denne attraktive prisen på helt nye e-208. Fabrikken har funnet en perfekt middelvei mellom motor, rekkevidde og pris. Dette er en modell vi kommer til å se mye av på veien i tiden som kommer, sier Rune Hensel, direktør for Peugeot hos Bertel O. Steen.

Også Brooms bilekspert, som følger elbil-markedet tett, mener bilen er fornuftig priset:

– Prisen på 250.000 kroner bør ikke skremme noen. Om vi ser på konkurrenter som Opel Ampera-e, så er den over 100.000 kroner dyrere, mens VW e-Golf har en pris på 325.000 kroner. Selv om Peugeoten er noe mindre, rent fysisk, så virker den til å være fornuftig priset. Så får vi bare håpe at de klarer å levere nok biler, sier Benny.

Nye 208 er både lengre, lavere og bredere enn dagens modell.

340 kilometer rekkevidde

e-208 er utstyrt med en batteripakke på 50 kWt, noe som sikrer en rekkevidde på 340 kilometer, målt etter dagens WLTP-norm.

Motoren leverer for øvrig 136 hk og 260 Nm – noe som betyr at 0-100 km/t er i mål på 8,1 sekunder.

På innsiden deler bilen flere elementer med storebror 508.

For å kunne tilpasse bilen til førerens behov er den utstyrt med tre kjøreprogrammer:

Eco for optimal rekkevidde. Normal for daglig kjøring og Sport hvor ytelser og opplevelser har prioritet. Det finnes også to ulike bremsemoduser for maksimal regenerering av energi.

Hurtiglades på 30 minutter

e-208 er konstruert for at plassen innvendig og i bagasjerommet er identisk som modellen med bensinmotor. Batteriet har en fysisk størrelse på 220 liter og befinner seg i gulvet mellom for- og bakaksel.

Det skal sikre god plass og optimal vektfordeling.

Dersom du lader bilen med veggboks hjemme vil det ta henholdsvis 5 timer og 15 minutter (11kW) og 8 timer (7,4 kW). Nykommeren støtter i tillegg hurtiglading på inntil 100 kW. Da lades batteriet til 80 prosent i løpet av 30 minutter.

Nye e-208 kommer til Norge helt på tampen av året, får Broom opplyst av importøren.

Peugeot har jobbet mye med design de siste årene. Det merkes på nye 208, som virkelig har løftet seg på alle områder.

Her tar vi en nærmere titt på nye e-208 under verdenspremieren tidligere i år: