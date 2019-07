I mars i fjor kom nyheten om at Frode Viken (63) fra DDE var død etter kort tids sykdom.

Torsdag slipper DDE låten «La det gro», som ble skrevet av Viken rett før han døde.

De opptrer også med låten på torsdagens program av Allsang på grensen på TV 2.

– Dette er en av de to siste sangene som vi vet om, som vi begynte å jobbe med mens han fremdeles var blant oss, forteller bandets frontfigur, Bjarne Brøndbo (54), til TV 2.

Se DDE fremføre låten på Allsang på grensen i videoen øverst i saken.

Ekstra spesielt

– Det føles både litt godt og litt rart å ha gjort det, så det er en spesiell sang for oss, innrømmer han.

Ekstra spesielt blir det at Vikens sønn, Daniel (40), har tatt over farens plass i bandet. Dette er første gangen han er med i en musikkvideo med DDE.

– Det er klart det blir spesielt, men samtidig fint å å ha muligheten til å være med å gjøre det, forteller Daniel Viken.

Poengterer

Brøndbo poengterer at Daniel ikke er med fordi han er sønnen til Frode.

– Jeg tror publikum oppfatter det som en naturlig greie, men han er jo ikke med først og fremst fordi han er sønnen til Frode, men fordi han er en jævlig god gitarist og et veldig bra tilskudd til bandet, skryter Brøndbo.

Nå venter den travleste tiden for det populære bandet, med konserter, turneer og festivaler.

– Det blir veldig hektisk. Vi skal spille helt ut september. Vi merker jo at folk er glade i DDE og sangene våre, og at vi har holdt ut i 30 år får vi litt betalt for nå. Det er spesielt for både oss og folket når DDE dukker opp.

Tradisjon

Bandet er fast inventar på «Allsang på grensen», noe de synes er like moro hvert eneste år.

– Jeg tror vi har vært der nesten hvert eneste år. Det har blitt en tradisjon og det er veldig trivelig å komme dit, avslutter Brøndbo.

