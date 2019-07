Newcastle bekrefter at spilleren har trigget utkjøpsklausulen i kontrakten sin. Denne skal ligge på 30 millioner pund, eller i overkant av 320 millioner kroner. I så fall tangerer Leicester sin egen rekordsum. De betalte like mye for Islam Slimani da de hentet han fra Sporting.

– Jeg er veldig glad og fornøyd. Jeg er veldig stolt over å være en del av Leicester-familien, og gleder meg til å komme i gang, sier hovedpersonen selv.

– Klubben vil fortsette å vokse så mye de kan, og det er noe jeg liker. Jeg snakket med manageren, og det var viktig. Det gjorde meg veldig trygg på avgjørelsen om å komme hit.



Pérez scoret 13 mål for Newcastle forrige sesong, og signerer en fireårskontrakt med Leicester.

Leicester-manager Brendan Rodgers er full av lovord om nysigneringen.

– Jeg mener Ayoze vil være en strålende tilvekst til laget. Han er rask, har et øye for mål og har erfaring i Premier League, sier Rodgers.

Pérez kom til Newcastle fra Terenife i 2014, og scoret 48 mål på 195 kamper for klubben.