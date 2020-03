Den tredje uken av Torpet røk både komikeren Alex Rosén og modellagent Donna Ioanna.

Asgeir Borgemoen danket ut Rosén i en sleggekonkurranse, men Rosén bærer ikke noe nag.

– Asgeir er en bra mann. Det er bra for Torpet å ha Asgeir der. Han er en solid fyr, som vil ta vare på Torpet i mitt fravær, sier han i videoen øverst i saken.

Hippie-leir og galehus

Det var Tommy Sharif som gjorde at Ioanna, som hadde vært lengst på Torpet av samtlige deltakere i årets sesong, måtte forlate den pittoreske gården.

Han valgte «Kims lek» som gren, og hadde hakket bedre hukommelse enn henne.

Til TV 2 beskriver Ioanna Torpet som noe helt annet enn Farmen.

RØK UT: Rosén tapte mot kompisen Borgemoen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun sier at det minner mer om en hippie-leir og et galehus, spesielt på grunn av moromannen Alex Rosén.

– Herregud! Hele reality-showet skjedde da kameraene var av. Da skjedde det mye gøy og mye crazy. Alex er jo helt sprø, sier hun og forteller at Rosén holdt stand up-show på kveldene og fortalte noen elleville historier fra livet som stuntreporter og seiler.

Hun avslører også at etter kamerateamene hadde gått for dagen, klarte de å miste kyrne. Dermed var det en og annen ku som løp rundt på den lille gårdsplassen, med kjendisene løpende etter.

OVER: Torpet-reisen til Ioanna er over for denne gang. Foto: Alex Iversen/TV 2

Trommet og hylet

Modellagenten sier tiden på Torpet var en opplevelse hun aldri vil glemme, og hun satte spesielt pris på den første tiden hvor hun kun bodde sammen med Tore Petterson og Alex Rosén.

– Jeg var den eneste jenta der inne. De kalte meg for dronninga. Jeg følte meg som en dronning også. Jeg hadde det fineste rommet og jeg kunne be gutta om gjøre ting for meg, sier hun lattermildt.

Selv om hun ikke ønsker å si noe stygt om noen av deltagerne, innrømmer hun at det var én deltager som ble i meste laget for henne.

FARMEN: Tommy Sharif tapte tvekampen mot Per Sandberg, og ble sendt inn på Torpet. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Altså. Adrian Sellevoll. Det var veldig høylytt hele tiden. Tromming, hyling og skriking. De siste dagene gikk han meg litt på på nervene.

I skrivende stund er det dekkongen Tommy Sharif, Ex on the Beach-profilen Adrian Sellevoll og programleder Asgeir Borgemoen som er på gården. Alle disse har muligheten til å kjempe seg tilbake til Farmen-gården.