En brann i en atomubåt der 14 personer mistet livet, startet i ubåtens batterirom og rammet ikke atomreaktoren, sier Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Det er første gang Russland formelt bekrefter at fartøyet var en atomubåt.

Sjojgu skriver i sin rapport om ulykken til president Vladimir Putin at mannskapet på atomubåten tok forholdsregler for å hindre at reaktoren ble rammet av flammene. Han skriver videre at ubåten kan repareres.

– Vi har identifisert hovedårsaken til ulykken, som var en brann i batterirommet, som senere spredte seg, heter det i rapporten.



Videre skriver Sjojgu at atomreaktoren var «fullstendig isolert og ubemannet», og at «mannskapet gjorde alle nødvendige tiltak for å beskytte reaktoren», som ifølge ham fortsatt fungerer.

Den russiske avisen Kommersant skrev onsdag at kilder nær mannskapet hevder etterforskerne tror en kraftig kortslutning kan være årsaken til brannen.

Hemmelig prosjekt

Navnet på fartøyet har ikke blitt offentliggjort, og Kreml sier mye av informasjonen vil bli hemmeligholdt. Russiske medier har sitert kilder på at fartøyet er en del av Losjarik, som skal være det uoffisielle navnet på et prosjekt drevet av et «hemmelig direktorat for dyphavsforskning».

Tidligere ble fartøyet identifisert som en AS-12 atomubåt, men den russiske avisen Fontanka omtalte tirsdag en uttalelse fra en militærbase i St. Petersburg om dødsfall blant mannskapet på en AS-31 atomubåt. Begge ubåttypene skal være en del av Losjarik-prosjektet.

Kommersant skriver at AS-31 er et topphemmelig prosjekt, og at ikke engang militæretterforskere har tilgang til havna hvor fartøyet nå befinner seg. Mannskapet kan heller ikke formelt identifiseres, ifølge avisa.

Tidligere har det blitt kjent at ubåten ble satt i tjeneste i 2010, og at den skal være svært avansert og brukes til forskning, redningsoperasjoner og spesielle militæroperasjoner.

Uklart antall overlevende

Regjeringstalsmann Dmitrij Peskov har tidligere sagt at deler av besetningen overlevde, uten å gå inn på hvor mange. Nyhetsbyrået Interfax skrev onsdag at fire personer kom fra ulykken med livet i behold.

Det skal ha vært flere høytstående offiserer om bord, noe som kan tyde på at ubåten ikke var på et normalt tokt.

Ifølge forsvarsdepartementet døde 14 medlemmer av besetningen etter at de inhalerte giftige gasser som følge av en brann om bord. Departementet kaller ubåten for et forskningsskip på oppdrag på havbunnen.

Hundrevis av tidligere og nåværende marinepersonell samlet seg torsdag for å minnes de omkomne. Sammen med prester tente de lys og ba for de døde i St. Nikolaj-katedralen ved marinebasen Kronstadt. Basen ligger på øya Kotlin i Finskebukta, like utenfor St. Petersburg.

