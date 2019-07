Slik jobber sandvolleyballduoen for å bli verdensstjerner: – Følgere er makt

Se Mol og Sørum i åttedelsfinale mot Latvia i VM kl. 16.45 på TV 2 Sport 2 og Sumo!

Ved siden av å være verdens beste i sin idrett, har sandvolleyballstjernene Anders Mol og Christian Sørum i snart to år drevet sitt eget PR-byrå.

De har ikke registrert det som et enkeltpersonsforetak, men i antall arbeidstimer kunne det blitt ansett for å være en sidejobb. For mens de største profilene i andre idretter har et apparat som bygger merkevaren for dem, har de norske verdensenerne måttet ta saken i egne hender.

– Vi har alltid hatt lyst til å gi sporten vår mer oppmerksomhet, men da vi startet var det ikke så mye media rundt oss. Vi måtte finne vår egen måte å gjøre det på, forklarer Mol.

Ansatt egen filmskaper

Derfor startet de en egen YouTube-kanal, der de ved hjelp av videoblogger slapp volleyballfans inn i livene sine. Først ble videoene spilt inn på norsk, men etter hvert foregikk alt på engelsk.

– I starten var det bare noe vi gjorde for moro skyld, men etter hvert fikk vi mange internasjonale følgere. De var også interesserte – og de lurte på hva vi sa. Siden har følgerskaren bare vokst og vokst, forklarer Sørum.

Forventningene om mer innhold, både på YouTube og i andre sosiale medier, har dermed blitt større. Før årets sesong valgte derfor Mol og Sørum, populært kalt “BeachVolley Vikings”, å ansette en filmskaper for å gjøre jobben for dem.

Han er med til VM, og skal reise rundt med laget på de største turneringene senere i sesongen.

– Vi har jo et litt større budsjett nå, så vi tenkte at det ville være en god investering, sier Sørum.

– Å lage alt selv er ganske tidkrevende. Vi har ikke tid til å holde på med det under turneringer, og det er jo da videoene vil være mest aktuelle. I starten laget vi jo videoblogger fra noe som hadde skjedd et halvt år tilbake i tid – og det går jo ikke, fortsetter Mol.

– Følgere er makt

Det uformelle PR-byrået har altså vokst. Det har businessen deres også. For på hotellrommet der filmskaper Sverre Kvamme redigerer videobloggene, ligger det også t-skjorter, gensere og capser strødd. Alle med forskjellige BeachVolley Vikings-trykk, designet av storebror Hendrik Mol.

Kleskolleksjonen og den påfølgende nettbutikken ble lansert tidligere denne uken – og allerede første dag hadde de solgt effekter for over 20.000 kroner.

– Har dere regnet ut hvor mye dere tjener på all denne PR-jobbingen?

– Vi har ikke et tall å forholde oss til, men vi merker jo at vi når ut til et visst publikum. Og følgere er jo makt i dag, sier Anders Mol.