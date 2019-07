I det «norske» staten Minnesota kan man glede seg til å huse nok en nordmann. Men det er ikke hvilken som helst nordmann som skal bosette seg i hovedstaden Saint Paul.

– Ingen betenkeligheter

Det er hele statens hockeystolthet fullstendig klar over. Det er også grunnen til at Minnesota Wild legger 256 millioner kroner på bordet over fem år for å sikre seg Mats Zuccarello (31).

Vel anvendte penger, mener man høyt opp i Wild-hierarkiet.

– Mats er dyr fordi han er en strålende spiller. Vi får det vi betaler for. Om du er en veldig god spiller, blir du betalt som en veldig god spiller, sier Wild-president Matt Majka til TV 2 ved klubbens hjemmearena Xcel Energy Center i Saint Paul.

Matt Majka er strålende fornøyd med at Minnesota Wild har sikret seg Mats Zuccarello.

– Vi har ingen betenkeligheter med å bruke mye penger på en god spiller, men også en fin person. Når vi går for en spiller som vi mener passer laget, har riktig personlighet og er en strålende hockeyspiller, nøler vi ikke med å bruke penger.

Kjærlighet ved første blikk

Det er også grunnen til at Zuccarello og Wild ble en så god match. Under en pressekonferanse i Oslo onsdag kunne den norske NHL-profilen, som etter all sannsynlighet nå blir Norges best betalte idrettsutøver, fortelle at Wilds voldsomme interesse for ham ble utslagsgivende - i tillegg til det faktum at han ble tilbudt en femårskontrakt.

– Pengene er ikke noe jeg tenker på, det er ikke det som er målet mitt. Jeg er bare stolt over å ha signert en kontrakt, det er stort. Resten betyr ikke noe for meg, sa Zuccarello.

I Wild-leiren er man strålende fornøyd med å sikre seg en eminent spiller og en «fantastisk person».

– Han har vært en strålende bidragsyter til det som gjøres i nærområdene. Vi forventer strålende hockey og et strålende individ. Vi vet at vi har begge deler i ham, sier Majka.

Flere klubber var interesserte i Zuccarello etter at kontrakten med Dallas Stars gikk ut etter det korte oppholdet i Texas. At Zuccarello fra første dag ble oppfattet som lagets førstevalg i Minnesota gjorde ham smigret.

– Han ble imponert over hvor hardt vår sportsdirektør jobbet og imponerte ham med at dette er et spesielt sted, du er en spesiell spiller, vi vil ha deg her, du kommer til å elske det her. Alt løste seg til slutt, sier Majka.

Vil vinne Stanley Cup

Flere eksperter, blant dem TV 2s egen Bjørn Erevik, peker på at Wild ikke er noen toppklubb i NHL. Forrige sesong klarte ikke laget å komme seg til sluttspillet, men det kan det bli endringer på med Zucca på laget i en stat som er helt vill etter hockey.

Majka forteller om high school-turneringer som drar like mye publikum og tv-seere som Wild i NHL, når han skal forklare om interessen for hockey i staten.

– I USA er fotball (amerikansk fotball) enormt i Texas, basketball er enormt i Indiana. Hockey er akkurat slik i Minnesota. Vi er kjente for vår kjærlighet til hockey, sier Majka, som på amerikansk vis har høye ambisjoner.

– Vi vil vinne Stanley Cup. Hockeystaten fortjener en Stanley Cup. Vi kommer til å ha litt av en fest når det skjer. Vi har vært et godt lag. Vi har kommet til sluttspillet i seks av de siste sju årene. Vi har kommet så langt i sluttspillet som vi ønsket, men vi er et godt hockeylag. Mats gjør oss bedre. Målet vårt er å vinne.