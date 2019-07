– Å vite hva man skal gjøre, kan være forskjellen på liv og død

For fem år siden falt Dan Børge Akerø (68) om og holdt på å dø av hjerteinfarkt. Hadde det ikke vært for hans kone, Mette, og at ambulansemannskaper var rekordraskt på stedet, kunne det hele endt der.

– Min kone forsto alvoret og ringte 113 med en eneste gang. Jeg bor rett ved sykehuset, så en ambulanse var like i nærheten. På tre minutter og 17 sekunder var de som kalles paramedic på stedet. Det skal ha vært en rekordrask utrykning, så jeg var heldig, sier den tidligere TV-profilen.

Det var med på å redde livet til Dan Børge, for når ulykken først er ute kan tiden være knapp.

– Hvis man får den typen hjerteinfarkt som jeg fikk, kalt «Widowmaker», er det veldig viktig å få raskt hjelp. Man må få hjelp i løpet av ni minutter har jeg fått opplyst i etterkant, ellers ligger man veldig dårlig an, sier Akerø til TV 2.

Heldig

Denne type hjerteinfarkt betyr at åren som gir blod og oksygen til hele fremsiden av hjerte blokkeres. Det hindrer 40 prosent av hjertets blod av pumpe rundt i kroppen, og er et veldig alvorlig type hjerteinfarkt.

– Det viste seg i etterkant at jeg hadde vært veldig heldig. Hadde det gått lenger tid ville det kanskje ikke endt slik som det gjorde, sier Akerø.

I løpet av 15 minutter var den folkekjære programlederen på operasjonsbordet.

– Jeg må si at jeg har enorm respekt for det norske helsevesenet sett i lys av hendelsen. Reaksjonstiden til ambulanse og hele systemet var mektig imponerende, sier Akerø.

Ikke bare et telefon-nummer

Nå er ikke lenger 113 bare et nummer du kan ringe i nødstilfeller, men også et nettsted med informasjon om førstehjelp. Den flunkende nye nettsiden kalt 113.no ble lansert 2. juli, og målet er at den skal hjelpe til med å redde over 200 liv i året.

– Jeg tror den nye nettsiden til 113 kommer til å være et veldig godt hjelpemiddel, men det burde ikke brukes i stedet for å kontakte 113 på telefon. Det er bedre å ringe om man er usikker, for hvis det faktisk er alvorlig er all den tid man kan spare veldig verdifull, sier Akerø.

Akerø synes det burde være enda mer fokus på førstehjelp i skolen, og understreker hvor viktig det er med kunnskap om temaet.

– Den nye siden er som et oppslagsverk i førstehjelp og burde være pensum i skolen. Å kunne førstehjelp skikkelig kan jo faktisk være livsviktig, sier Akerø.

Stort forbedringspotensiale

En landsdekkende undersøkelse fra Norstat der 1000 personer ble spurt, viser at det er et stort forbedringspotensiale for i nordmenns kunnskap og evne til å gi førstehjelp. Nesten halvparten sier at det er fem år eller mer siden de har hatt førstehjelpskurs.