Tror Grøndahl Jansen kan bli første nordmann i gul trøye siden Thor Hushovd

Tour de France nærmer seg for alvor. I ettermiddag (kl. 17.00) kan du se lagpresentasjonen på tv2.no og Sumo. Lørdag starter sykkeleventyret i Frankrike.

Den ferske norgesmesteren Amund Grøndahl Jansen (25) får en viktig oppgave på første dag. Superspurteren Dylan Groenewegen er blant de største favorittene på åpningsetappen, og nordmannen spiller en viktig rolle i opptrekkstoget til nederlenderen.

– Dylan er en av de store favorittene sammen med Elia Viviani og Caleb Ewan. Ewan slo Dylan på den siste etappen i ZLM Tour, så han har farten i beina til å komme forbi hvis det klaffer. Jeg ser på de tre som de største favorittene, men alt kan skje på en sånn etappe. Konkurransen er ekstremt tøff. Det blir ingen «walk in the park» selv om vi har kjørt bra og er i god form, sier Grøndahl Jansen, som forventer at det blir en nervøs og kaotisk start på Tour de France.

– Åpningshelgen blir nok veldig hektisk. Brosteinsbakkene på første etappe kommer ikke til å ha noen stor betydning i teorien, men det vil likevel være stress. Det er belgiske veier og mye å tenke på. Det blir et stort kaos, spår han.

På dag to venter lagtempo for Grøndahl Jansen & co. Jumbo-Visma har et råsterkt tempolag på papiret. Johan Kaggestad håper Grøndahl Jansen triller inn til en god plassering på første etappe. Helst bør han bli nest beste Jumbo-Visma-rytter etter Groenewegen. Da ligger det en gul trøye i potten om Grøndahl Jansen henger med helt til mål på lagtempoen.

Forrige nordmann som kunne ikle seg det gjeve tekstilet var Thor Hushovd i 2011.

– Det er mye tilfeldigheter som skal gå Grøndahl Jansens vei, men hvis Jumbo-Visma vinner lagtempoen og Groenewegen detter av, har vi Amund Grøndahl Jansen i gul trøye på søndag, sier Kaggestad.

– Det er ikke urealistisk. Jumbo-Visma har et veldig bra lagtempolag. Tony Martin er tilbake og ble tysk tempomester. Wout van Aert har vist seg som kanskje verdens beste temporytter for øyeblikket. De to kommer til å gjøre en formidabel jobb for det laget, legger han til.

Grøndahl Jansen har foreløpig ikke ofret mange kalorier på den gule trøyen.

– Hvis jeg gjør den jobben jeg skal for Dylan på etappe én har jeg nok et ganske dårlig plass-siffer. Hvis man taper tid kommer jeg heller ikke til å spurte for å holde meg i feltet. Det er ikke noe jeg tenker så veldig mye på, men at én av oss kan havne i gul trøye vil jeg si at det er en sannsynlighet for. På lagtempoen er det fire mann som må i mål. Med mindre det skjer noe uventet ser jeg for meg at jeg kjører alt jeg har på et tidspunkt hvor det ikke er langt til mål, men at jeg ikke nødvendigvis trenger å sitte med inn. Jeg har ikke noen store ambisjoner om gul trøye, sier han.